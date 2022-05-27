【第五波疫情】會展管理公司指確診員工無接觸參加展覽者　密切接觸者檢測均陰性

▲ 會議展覽中心。（林宇翔攝）

繼早前染Omicron BA.2.12.1變種病毒的63歲會展女清潔工後，會展再多一人染疫，涉一名55歲女子，在會展3樓餐廳任職洗碗工。該名洗碗工曾與63歲清潔工同時段到會展職員餐廳用膳，並共用更衣室。【詳情即看:下一頁】

會展管理公司回覆查詢時表示，兩名確診員工沒有接觸參加展覽或活動人士，工作範圍亦不包括會展中心內的公眾餐廳，而兩人亦各自有一位緊密接觸同事。兩位緊密接觸者已經進行核酸檢測，並分別於本周二及周四收到陰性檢測結果，兩人暫時休假。

會展管理公司又指，員工飯堂會暫時關閉，並已即時全面清潔及消毒確診員工工作及曾到訪的場地範圍包括升降機、員工飯堂，以及更衣室；而全部員工亦會於5月27、28及30日在上班前進行快速檢測。

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責任編輯：黃小冰