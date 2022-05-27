【強制檢測】42個處所納強檢　涉馬鞍山翠擁華庭8座、灣仔會展嚐聚坊等【附名單】

▲ 42個處所納強檢，涉馬鞍山翠擁華庭8座、灣仔會展嚐聚坊等。（林宇翔攝）

政府今（27）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

沙田水泉澳邨嶺泉樓

屯門翠寧花園 2 座

馬鞍山翠擁華庭 8 座

大埔怡雅苑怡禮閣

荃灣灣景花園 4 座

東涌海堤灣畔 5 座

深水埗汝州街 66-70 號興業大廈

天水圍天澤邨澤星樓

大圍新翠邨新學樓

旺角洗衣街 147-149A 號榮梅大廈

鰂魚涌太古城高安閣

青衣長宏邨宏意樓

東涌迎東邨迎福樓

粉嶺祥華邨祥智樓

九龍塘窩打老道 94-96 號麗豪閣

鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈

銅鑼灣百德大廈 D 座

西營盤第二街 128 號海昇大廈 2 座

柴灣小西灣邨瑞滿樓

香港仔成都道26號添喜大廈

筲箕灣愛蝶灣 7 座

西營盤桂香街 1 號薈臻

牛頭角樂華北邨立華樓

油塘油麗邨豐麗樓

旺角太子道西 101-107 號利泰大樓

何文田文運道 3 號德信園

長沙灣元州邨元樂樓

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 44-46 號

紅磡紅磡邨紅曜樓

尖沙咀漆咸道南 29-31 號溫莎大廈

牛池灣坪石邨藍石樓

長沙灣海盈邨盈輝樓

深水埗南昌邨昌頌樓

青衣偉景花園 2 座

葵涌葵涌邨秋葵樓

大圍名城 2 期 3 座

天水圍天愛苑愛濤閣

葵涌大窩口邨富國樓

沙田濱景花園 2 座

嚐聚坊 （員工飯堂） 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓

西營盤水街2-2C號荔安大廈

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記者：黃穎津