【強制檢測】42個處所納強檢 涉馬鞍山翠擁華庭8座、灣仔會展嚐聚坊等【附名單】
社會 21:20 2022/05/27
政府今（27）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：
- 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
- 沙田水泉澳邨嶺泉樓
- 屯門翠寧花園 2 座
- 馬鞍山翠擁華庭 8 座
- 大埔怡雅苑怡禮閣
- 荃灣灣景花園 4 座
- 東涌海堤灣畔 5 座
- 深水埗汝州街 66-70 號興業大廈
- 天水圍天澤邨澤星樓
- 大圍新翠邨新學樓
- 旺角洗衣街 147-149A 號榮梅大廈
- 鰂魚涌太古城高安閣
- 青衣長宏邨宏意樓
- 東涌迎東邨迎福樓
- 粉嶺祥華邨祥智樓
- 九龍塘窩打老道 94-96 號麗豪閣
- 鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈
- 銅鑼灣百德大廈 D 座
- 西營盤第二街 128 號海昇大廈 2 座
- 柴灣小西灣邨瑞滿樓
- 香港仔成都道26號添喜大廈
- 筲箕灣愛蝶灣 7 座
- 西營盤桂香街 1 號薈臻
- 牛頭角樂華北邨立華樓
- 油塘油麗邨豐麗樓
- 旺角太子道西 101-107 號利泰大樓
- 何文田文運道 3 號德信園
- 長沙灣元州邨元樂樓
- 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 44-46 號
- 紅磡紅磡邨紅曜樓
- 尖沙咀漆咸道南 29-31 號溫莎大廈
- 牛池灣坪石邨藍石樓
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 深水埗南昌邨昌頌樓
- 青衣偉景花園 2 座
- 葵涌葵涌邨秋葵樓
- 大圍名城 2 期 3 座
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 葵涌大窩口邨富國樓
- 沙田濱景花園 2 座
- 嚐聚坊 （員工飯堂） 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓
- 西營盤水街2-2C號荔安大廈
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記者：黃穎津