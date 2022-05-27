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【強制檢測】42個處所納強檢　涉馬鞍山翠擁華庭8座、灣仔會展嚐聚坊等【附名單】

社會 21:20 2022/05/27

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

42個處所納強檢，涉馬鞍山翠擁華庭8座、灣仔會展嚐聚坊等。（林宇翔攝）

政府今（27）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月28日或29日檢測，指明地點如下：

  • 馬鞍山錦泰苑錦盛閣
  • 沙田水泉澳邨嶺泉樓
  • 屯門翠寧花園 2 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 8 座
  • 大埔怡雅苑怡禮閣
  • 荃灣灣景花園 4 座
  • 東涌海堤灣畔 5 座
  • 深水埗汝州街 66-70 號興業大廈
  • 天水圍天澤邨澤星樓
  • 大圍新翠邨新學樓
  • 旺角洗衣街 147-149A 號榮梅大廈
  • 鰂魚涌太古城高安閣
  • 青衣長宏邨宏意樓
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 九龍塘窩打老道 94-96 號麗豪閣
  • 鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈
  • 銅鑼灣百德大廈 D 座
  • 西營盤第二街 128 號海昇大廈 2 座
  • 柴灣小西灣邨瑞滿樓
  • 香港仔成都道26號添喜大廈
  • 筲箕灣愛蝶灣 7 座
  • 西營盤桂香街 1 號薈臻
  • 牛頭角樂華北邨立華樓
  • 油塘油麗邨豐麗樓
  • 旺角太子道西 101-107 號利泰大樓
  • 何文田文運道 3 號德信園
  • 長沙灣元州邨元樂樓
  • 荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 44-46 號
  • 紅磡紅磡邨紅曜樓
  • 尖沙咀漆咸道南 29-31 號溫莎大廈
  • 牛池灣坪石邨藍石樓
  • 長沙灣海盈邨盈輝樓
  • 深水埗南昌邨昌頌樓
  • 青衣偉景花園 2 座
  • 葵涌葵涌邨秋葵樓
  • 大圍名城 2 期 3 座
  • 天水圍天愛苑愛濤閣
  • 葵涌大窩口邨富國樓
  • 沙田濱景花園 2 座
  • 嚐聚坊 （員工飯堂） 灣仔香港會議展覽中心新翼 2 樓
  • 西營盤水街2-2C號荔安大廈

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記者：黃穎津

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