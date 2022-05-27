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【薪酬趨勢】公民力量：78%受訪者反對高層公務員加薪　倡引入KPI作薪酬、晉升考慮因素

政治 22:35 2022/05/27

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立法會議員李梓敬（左起）、公民力量執委林宇星和主席潘國山。（受訪者提供）

公民力量早前進行問卷調查，僅22%受訪市民認為，高級公務員應加薪；47%人認為應凍薪；亦有31%認為應減薪。

另外，逾80%受訪者同意為公務員制訂「關鍵績效指標」（KPI）；分別有73%及79%人期望，在考慮「調整公務員薪酬」及「公務員晉升」時，應把KPI納入考慮因素。

公民力量執委林宇星認為，今次調查反映大多數港人，反對高級公務員的薪酬向上調整，考慮到市民意向和通脹因素對他們影響較少，建議高級公務員的新一年度薪酬應維持不變。

他又建議，政府為公務員制訂「關鍵績效指標」（KPI），並引入在公務員編制以外的獨立第三方人士，對不同部門公務員工作表現，進行恆常「工作表現評分」，以此作為決定薪酬及晉升安排的考慮因素之一，有助有效提升港府管治效能。

林宇星又建議政府引入「技術官僚」，取締現行公務員「論資排輩」的晉升機制，以改善「外行領導內行」情況。

他又認為，政府部門官僚主義、各部門各自為政，是導致行政程序冗長的主因，建議優化各政府部門之間協作，簡化各項政策由提出到執行的行政程序。

本身是公民力量成員的立法會議員李梓敬，對以上建議表示歡迎，並呼籲市民大眾積極參與「改革公務員制度，提升政府效能」聯署。他又預告，將於下周三動議推動改革公務員制度的議員議案，以示對公務員「逆市加薪」的關注。

公民力量於5月9日至22日期間，成功以紙本及電子問卷形式，訪問630名18歲以上香港居民。

公務員薪酬趨勢調查結果，前日獲薪酬趨勢調查委員會確認，其中低、中、高級公務員的薪酬趨勢淨指標，分別為2.04%、4.55%及7.26%。

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記者：胡偉明

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