【龍城重建】市建局收購成本達「11位數」　學者倡分期推展工程

▲ 龍城區將面臨大規模重建。（馮漢柱攝）

九龍城小區重建啟動，市建局料收購成本達「11位數字」，而建築成本亦高達50億元，但目前仍屬財政可負擔範圍內。有學者認為區內重建潛力高，但可能影響市建局現金流，建議將項目分拆多期推展。

市建局估計衙前圍道／賈炳達道發展計劃，需時16年才完成重建，其中興建社區和交通設施需斥資約50億元。市建局總監（規劃及設計）區俊豪指，這筆開支對市建局本已緊絀的財政，將帶來負擔；但目前仍在可負擔範圍。他又指土瓜灣部分重建項目快完成清場，將適時推出招標，屆時將可獲前期收入補充現金流。

市建局非執行董事鄭泳舜分析，項目工期長達16年，主因項目佔地廣闊、涉及單位多、地積比轉移規劃需時、涉及大型規劃設計等，「今次項目不是單純拆樓建樓，當中涉及很多規劃、設計、程序，不能與過去項目比較。」

港大房地產及建設系客座副教授張聖典指，現時同區7年樓齡的住宅呎價已近2萬元，市建局推算的百億收購成本並不誇張，惟目前市建局財政儲備緊絀，大額支出或影響現金流。他認為市建局可打散地盤，趁機分期推展工程，避免同時間投入大量資金；也可向政府尋求借貸，應付現金流問題。

張認為，九龍城區重建潛力高，重建後住宅樓面高達200萬平方呎，數字上市建局可謂「無得蝕」，唯一要處理現金流問題。

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記者：陳梓蔚