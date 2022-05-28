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【第五波疫情】學者指政府推動疫苗接種應剛柔並濟　要制定適宜抗疫政策同時加強解說

社會 12:49 2022/05/28

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（資料圖片）

香港理工大學應用社會科學學系教授甄秋慧今日（28日）表示，市民接種疫苗的意願與疫情嚴峻程度及防疫政策有關，政府推動疫苗接種時「剛柔並濟」可見成效。

甄秋慧在電台接種中表示，在疫情第四和第五波期間，她與團隊以電話訪問形式，邀請超過1200名市民進行三個階段的追蹤調查，了解他們對遵從防疫措施、疫苗接種意願及實際疫苗接種率等情況。在第四波疫情初期，近6成受訪者對於接種疫苗抱有猶豫或抗拒的態度，但其他防疫措施，大部分受訪者都表示願意遵從，其中近9成半受訪者表示會在公眾地方配戴口罩。

到去年6月至7月，政府已開展疫苗接種計劃3個多月，團隊再跟進其中約1000位受訪者，發現當時受訪者有4分1人已打1針，當中半數因工作需要而打針。而到去年底至第五波疫情，受訪者的接種率已上升至80%，主要原因是爆發高峰期，大家都希望以疫苗保護自己。

甄秋慧認為，市民的接種意願與疫情嚴峻程度及防疫政策亦都有關，例如第二階段訪問正值第四波疫情放緩，受訪者的接種疫苗意願稍為下跌，但去到第五波疫情出現Omicron，及政府推「疫苗通行證」計劃，接種疫苗的意願及接種率均有所上升；這代表要推動疫苗接種，「剛柔並濟」是有用的。

她解釋，「剛」是指制定和執行適宜的抗疫政策，例如要滿足個別行業工作崗位的需要，這對接種疫苗是一個誘因。「柔」，就是要加強宣傳及解說工作，大家愈是理解接種疫苗的益處及迫切性，愈能減低對接種疫苗的疑慮。

至於長者接種率低，甄秋慧表示，很多長者在疫情期間情緒備受困擾，加上對疫苗的認知不足，而社會文化及朋輩影響都會令他們對於接種疫苗卻步；很多長者決定一些事情時都傾向相信身邊人的意見，因此要鼓勵長者接種疫苗，除了要提供接種疫苗的誘因外，更應投放資源，去減低他們於認知、社交和文化上對接種疫苗的阻礙。

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記者：黃小冰

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