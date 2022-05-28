【局長網誌】陳帆指已有逾2萬個過渡性房屋單位　並覓得350公頃土地足建33萬個公屋單位

▲ 運輸及房屋局長陳帆。（資料圖片）

運輸及房屋局長陳帆今（28日）發表網誌指，已覓350公頃土地，足以興建33萬個公屋單位，可滿足未來10年的需求，同時亦已有逾2萬個過渡性房屋單位。

網誌指，覓地建屋是治本之道，經過多年來努力，現時已覓得約350公頃土地，足以興建33萬個公營房屋單位，可以滿足未來十年30.1萬個公營房屋的需求。

網誌又指政府積極推動過渡性房屋，直至今天，已投入服務的過渡性房屋已有5,215個單位，連同已動工、已招標、已啟動前期工作的過渡性房屋，以及深入硏議中的項目，已有逾2萬個單位，達到「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」訂立的目標。

網誌又提到，陳帆在今年年旦探訪住在荃灣劏房的俞先生一家五口，看見五口子擠在只能放兩張「碌架床」的空間，孩子也只能坐在兩張「碌架床」的上格，上網課及溫習，且劏房外燈光昏暗、衞生欠佳、品流複雜。而現時俞家已搬到長沙灣英華街的過渡性房屋，再次探訪時孩子終於可由上格床「重返地面」，各人也可平排站在一起合照。

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記者：黃小冰