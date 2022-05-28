【龍城重建】「御門‧前」將被重建地盤包圍　樓價料跑輸大市

▲ 私樓「御門‧前」將被重建地盤包圍，樓價料跑輸大市。（陳永康攝）

九龍城因舊啟德機場規劃，舊樓有高度限制，但機場搬遷後已撤限。恰巧區內私樓「御門．前」樓齡僅8年，位於主地盤重建範圍內，卻被剔出重建，日後更要被一眾地盤包圍。有地產經紀相信，「御門．前」樓價在未來10年將跑輸大市，放盤難免蝕讓；有業主則聲言，會在工程開展前賣樓離場。

舊機場已遷離九龍城區約24年，近年區內湧現大批「牙籤樓」。今次重建範圍的主地盤，就剔出樓齡僅8年的私樓「御門．前」，不納入重建地盤。市建局總監（規劃及設計）區俊豪認為，「御門‧前」在小區重建規劃上，可作為新舊交融的一分子，日後透過復修可融入新樓；但如拆掉則不符合可持續發展概念。

香港置業高級區域董事胡耀才認為，日後舊樓拆卸時，「御門．前」居住環境肯定變差，重建完成後又要面臨景觀受阻，勢令「御門．前」競爭力下降，料樓價將長期跑輸大市。重建工程期間，交投更會變得淡靜，業主日後放盤難免要蝕讓。

「御門．前」業主容先生稱，7年前花1,100萬元，購入15樓一個610呎單位，他表明大廈近年牆壁滲水，擔心重建工程造成的震動，令問題加劇，增加維修費。他亦擔心嘈音和空氣質素差，影響生活質素，料工程開始前賣樓，另覓居所。

近月搬入的租戶王婆婆則指，當初看中九龍城區校網不錯，才決定租住「御門．前」，希望令孫女入讀心儀學校。然而重建消息一出，她便決定待孫女順利入讀學校後，便部署遷往其他屋苑，免被工地包圍。

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記者：陳梓蔚