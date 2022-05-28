  • 28°C
香港時間 : 2022528日 (週六) 07:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【龍城重建】「御門‧前」將被重建地盤包圍　樓價料跑輸大市

社會 06:01 2022/05/28

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

私樓「御門‧前」將被重建地盤包圍，樓價料跑輸大市。（陳永康攝）

九龍城因舊啟德機場規劃，舊樓有高度限制，但機場搬遷後已撤限。恰巧區內私樓「御門．前」樓齡僅8年，位於主地盤重建範圍內，卻被剔出重建，日後更要被一眾地盤包圍。有地產經紀相信，「御門．前」樓價在未來10年將跑輸大市，放盤難免蝕讓；有業主則聲言，會在工程開展前賣樓離場。

舊機場已遷離九龍城區約24年，近年區內湧現大批「牙籤樓」。今次重建範圍的主地盤，就剔出樓齡僅8年的私樓「御門．前」，不納入重建地盤。市建局總監（規劃及設計）區俊豪認為，「御門‧前」在小區重建規劃上，可作為新舊交融的一分子，日後透過復修可融入新樓；但如拆掉則不符合可持續發展概念。

香港置業高級區域董事胡耀才認為，日後舊樓拆卸時，「御門．前」居住環境肯定變差，重建完成後又要面臨景觀受阻，勢令「御門．前」競爭力下降，料樓價將長期跑輸大市。重建工程期間，交投更會變得淡靜，業主日後放盤難免要蝕讓。

「御門．前」業主容先生稱，7年前花1,100萬元，購入15樓一個610呎單位，他表明大廈近年牆壁滲水，擔心重建工程造成的震動，令問題加劇，增加維修費。他亦擔心嘈音和空氣質素差，影響生活質素，料工程開始前賣樓，另覓居所。

近月搬入的租戶王婆婆則指，當初看中九龍城區校網不錯，才決定租住「御門．前」，希望令孫女入讀心儀學校。然而重建消息一出，她便決定待孫女順利入讀學校後，便部署遷往其他屋苑，免被工地包圍。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港
聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【市區重建】市建局本年度再推2大重建項目涉200幢舊樓　現有6個項目需用300億收購
16:07 2022/05/22
【市區重建】市建局本年度再推2大重建項目涉200幢舊樓　現有6個項目需用300億收購
【市區重建】市建局推九龍城衙前圍道/賈炳達道重建　地盤面積逾3.7萬平方米
08:15 2022/05/27
【市區重建】市建局推九龍城衙前圍道/賈炳達道重建　地盤面積逾3.7萬平方米
【市區重建】市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建　學者估收購呎價迫2萬
今日 06:00
【市區重建】市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建　學者估收購呎價迫2萬

你可能感興趣

【市區重建】市建局本年度再推2大重建項目涉200幢舊樓　現有6個項目需用300億收購
16:07 2022/05/22
【市區重建】市建局本年度再推2大重建項目涉200幢舊樓　現有6個項目需用300億收購
【市區重建】市建局推九龍城衙前圍道/賈炳達道重建　地盤面積逾3.7萬平方米
08:15 2022/05/27
【市區重建】市建局推九龍城衙前圍道/賈炳達道重建　地盤面積逾3.7萬平方米
【市區重建】市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建　學者估收購呎價迫2萬
今日 06:00
【市區重建】市建局逾百億推九龍城衙前圍道重建　學者估收購呎價迫2萬
市建局 放盤 香港置業 市建局 九龍城

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
【娛圈尖子】棄中大醫科生讀體育系文學　黃庭鋒從不後悔：揀科興趣行先
12:06 2022/05/26
【娛圈尖子】棄中大醫科生讀體育系文學　黃庭鋒從不後悔：揀科興趣行先
【賭王孻女】學霸何超欣清華大學碩士畢業　豪門千金22歲擁至少7億身家
13:06 2022/05/26
【賭王孻女】學霸何超欣清華大學碩士畢業　豪門千金22歲擁至少7億身家