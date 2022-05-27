【薪酬趨勢】調查指36%公務員滿意薪酬趨勢調查結果　政府人員協會冀調薪考慮公務員士氣

▲ 政府人員協會表示，希望政府決定本年薪酬調整時，考慮政府財政狀況、公務員士氣等因素。（陳葆琳攝）

薪酬趨勢調查委員會調查結果日前出爐，高中低層公務員的淨指標介乎7.26%至2.04%。政府人員協會希望，政府決定本年薪酬調整時，必須考慮調薪6大因素，包括薪酬趨勢淨指標、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方對薪酬調整的要求及公務員士氣等等。

政府人員協會於5月18日至24日期間向在職公務員進行電子問卷調查，成功收回已完成問卷合共2,651份，發現91%受訪者認為公務員來年不應凍薪；只有2%受訪者認為應該。約36%受訪者對2022/23年度薪酬趨勢調查結果表示滿意；約39%受訪者表示尚可，約23%受訪者表示不滿。

調查顯示，約22%受訪者期望加薪百份比不低於4%；約37%受訪者期望加薪百份比不低於5%；約35%受訪者期望加薪百份比達6%或以上。

協會指出，香港現時的財政儲備約9,572億港元，仍然是相對穩健，隨着本港經濟持續恢復，深信政府財政狀況將持續改善，今年調整公務員薪酬，不會對政府財政負擔造成重大壓力。

工聯會立法會議員梁子穎指出，公務員已經凍薪兩年半，政府機構及公營機構的員工已經跟隨凍薪兩年，醫院管理局及津助福利服務單位於疫情期間面對感染風險、人數不足，認為政府應該用實質行動回應及答謝醫護人員的付出。

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責任編輯：陳葆琳