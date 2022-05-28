【龍城人情】70年潮州老店難逃拆卸　第三代傳人惜無法再與歇腳婆婆分享茶粿

▲ 70年潮州老店難逃重建拆卸，第三代傳人邱太遺憾無法再與歇腳婆婆分享茶粿。（陳永康攝）

九龍城街市須拆卸重置，比鄰街道老店也無一倖免。開業逾70年的潮發白米雜貨，專賣潮州食品，第三代傳人邱太感歎九龍城是回憶地，想起未來不能再請歇腳老人吃茶粿，無法將潮州技藝承傳下去，便心生不捨。

鄰舖賣海味的金城亦是逾半世紀老店，東主林伯原本想將家業傳予兒子，現時面臨拆卸，不捨之餘更無所適從。

九龍城衙前塱道迫滿買餸人潮，行人路上的老店也特別多。潮發白米雜貨裝修懷舊，地板鋪滿藍粉相間的瓷磚，店面吊掛着自家製的潮州糭，貨架放滿手作茶粿，成為龍城的一道風景。潮發是九龍城逾70年老店，第三代傳人邱太受訪前如常招呼街坊，得悉重建消息時難掩錯愕，「吓，我哋要搬啊？」

她指潮發一直做街坊生意，與街坊感情深厚，「有時有些婆婆行累了，都喜歡問我們借凳歇一歇，我通常會送她們茶粿，大家都開心。」邱太相信人情味始終會消失，「日後商場寸金尺土，很難想像仍有人照顧街坊長者。」

旁邊海味店金城，亦是逾60年老店，東主林伯自1951年便住區內，由排檔做起，慢慢耕耘到有自己舖位，員工都是跟了數十年的老熟人，牆上放了60多年的花膠也不賣，留着鎮店。林伯坦言，原打算數年後將家業傳給兒子，但現時無奈面臨遷離，一時間亦無計劃可言，只能見步行步。

一街之隔是九龍城街市，「大妹雞鵝鴨」的梁太賣雞50多年，由於街市可原區重置，亦不用停業，她坦言不擔心，「今早有客人打來問我會否無雞買，我就叫佢定啲，走不了。」她認為日後新街市建成，衞生環境有望改善，期盼生意愈做愈好。

市建局總經理鍾建強表示，很期待保留龍城地區特色，會跟小店討論，希望在過渡期安排他們經營；長遠會設計回遷方案，讓老店回歸。

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記者：陳梓蔚