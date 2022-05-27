傳梁美芬「升呢」任副司長　人工有望三級跳？

▲ 梁美芬在選委界40名議員中，獲得最高票數當選。（經濟日報資料圖片）

下屆政府重組架構方案，今日過了人事編制小組一關，稍後就會到財務委員會，以及立法會大會修改相關法例。這項重組架構方案，除了開設新政策局，更會設立3個副司長，政圈就有傳聞，基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬或有望「升呢」，出任律政司副司長。

梁美芬自2008年起，一直當選立法會議員，在今屆議會更由直選轉跑道，參選新增的選委界，最終以「票后」姿態成功連任。

其實，選委界的設立，就被視為政府的「人才搖籃」，之前都有數名選委界議員的名字，與下屆政府扯上關係，因為此界別其一特點是，只有不足1,500名選委為合資格選民，日後補選規模不大，而近日更有指，梁美芬已為助理安排轉職到其他議員辦事處，為離開議會作準備。不過，有知情人士稱，有關說法並不屬實，而梁美芬日前被問到，有機會任副司長的傳聞時，也答得干淨利落，強調︰「無。」

即將開設的副司長，其職級介乎司長與局長之間，附帶福利也與司長看齊，但不會有官邸，也不享有非實報實銷酬酢津貼，不過，副司長月薪高達36.3萬元，比立法會議員的10.3萬元月薪，高出兩倍多。另外，副司長也同時擔任行政會議成員。

翻查政府文件，律政司副司長的職責，需要協助司長處理職務，也要協助帶領推廣《憲法》及《基本法》、與國際和內地法律工作溝通及交流、對外宣揚香港法治等，又要聯繫立法會及其他持份者聽意見，並向他們、公眾及傳媒解釋政策。而梁美芬除了有14年議會經驗，本身都是法律學者，更在4年前獲任命為「港版護法」的基委會委員，履歷似乎也能符合副司長的職責。

候任特首李家超明天將上北京4日接受任命。政圈相信，李家超在京期間，可能進一步與有關方面確定班子人選，估計下屆班子的人選快將浮面。

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