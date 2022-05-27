【本地遊】沙頭角禁區推本地遊 　康泰團費299元起可眺中英街遊荔枝窩等

▲ （康泰旅行社Facebook截圖）

政府擬逐步開放位處邊境禁區的沙頭角墟，發展生態旅遊。康泰旅行社獲選成為首批舉辦沙頭角禁區遊的旅行社，將在6月18日舉辦一團本地遊，團費299元起。

康泰表示，獲旅遊業議會甄選成為首批可以舉辦沙頭角禁區遊的旅行社，可以帶大家不用申請禁區紙遊禁區，並在旅遊車上可眺望中英街景況，一睹這1950年代，全港走私同偷渡最猖獗的地方。

目前沙頭角禁區遊只會在6月18日辦一團，費用為299元起，費用已包當日交通費、新冠病毒的住院醫療保險及午餐餐費。行程包括遊覽流水響水塘、沙頭角市集、在禁區沙頭角碼頭坐專船前往荔枝窩遊覽等，之後再去雲泉仙館享用美味齋菜，同前往港版天空之鏡嘅流水響水塘打卡影相，參加者須符合疫苗通行證要求。

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記者：黃小冰