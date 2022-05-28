【新變種病毒】許樹昌：BA.2.12.1傳播性再高25%　疫苗仍然有效

▲ 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（28日）出席電台節目時表示，新變種病毒已在社區出現隱形傳播鏈，BA.2.12.1傳播性再高25%，但嚴重程度沒有增加，暫時不需要收緊社交距離措施，又指打3針新冠疫苗已有足夠保護力，可減重症、減死亡及減入院率，故料短期不需要改變疫苗通行證要求。

許樹昌表示，由於本地疫苗接種率越來越高，且起碼有一半人口曾染疫，有一定免疫屏障，相信確診數字會在第三位數維持一段時間，反彈機會不高。

他又認為，接種3針疫苗已可減重症及死亡，短期內看不到有將疫苗通行證接種要求提高到4針的需要，惟建議前綫醫護、跨境司機等高風險行業，及有需要到外地的市民，考慮接種第4針。



對於港島開始出現不明源頭OmicronBA.2.12.1變種病毒，許樹昌相信社區已出現隱性傳播，他解釋BA.2.12.1O較BA.2傳播力高25%，但嚴重程度就似乎沒有增加，疫苗仍然有效，引起大爆發的機會也不會很高。

這個BA.2.12.1是與Omicron同源，但傳播性比BA.2再高百分之25，但嚴重程度就似乎沒有增加。暫時來說我相信都未必需要收緊（社交距離措施)。

許樹昌亦表示，現時抵港人士要先後在7日酒店檢疫及7日醫學監測，若本港檢疫酒店房間充足，可以考慮取消熔斷機制。

如果我們的酒店房間充足，我覺得都可以考慮取消，因為入境已經有七天的檢疫，之後還有另外一個禮拜的醫學監測，也要再驗。

對於日本恢復通關後，會不會增加輸入個案，許樹昌指現時回港後7天酒店檢疫能堵截大部分個案，但仍有部分個案是完成酒店檢疫後，例如第12日才確診，因此檢疫人士返回社區後，應嚴格遵守7天的醫學監察，並留在家居。

至於本港確診數字已在三位數有一段時間，會否影響與內地通關，許樹昌就指，料要待新一屆政府上任後，再與內地商討通關條件。

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記者：黃小冰