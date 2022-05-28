【圍封強檢】沙田愉翠苑愉欣閣完成強檢行動　發現1宗陽性個案

▲ 沙田愉翠苑愉欣閣圍封強檢。（林宇翔攝）

政府昨日（27日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午5時30分起限制在沙田愉翠苑愉欣閣強制檢測。今日（28日）上午約7時30分完成強制檢測行動。

其間約950名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。自今日上午約7時30分起，沙田指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

政府亦在「受限區域」內派員到訪約290戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：伍瑋瑋



