【候任特首】李家超伉儷前往北京　料李克強周一頒委任狀

▲ 李家伉儷今日前往北京。圖為行政長官選舉當日情況。（馮漢柱攝）

候任特首李家超伉儷今日（28日）起程前往北京，料下周一接受國務院總理李克強頒發委任狀，至下周二返港。據悉，李家超一行人訪京期間全程會閉環管理。

美媒：習未確認會否訪港

另外，《華爾街日報》引述消息指，國家主席習近平仍未確認會否訪港；而港府官員正在研究，將其訪港行程壓縮至僅1日。

特區政府昨宣布，李家超今日起前往北京4日，其間會接受中央任命他為第6任行政長官，下周二返港。

其太太林麗嬋、候任特首私人秘書杜潔麗和新聞秘書陳元德，亦會陪同赴京。據了解，李家超今日會經深圳出發，同日抵達北京進行隔離，料下周一在中南海紫光閣，接受李克強頒發《國務院令》，正式任命他為第6任行政長官，接任日期為7月1日。

李家超有機會獲習接見

根據慣例，候任特首上京時均獲時任國家主席接見，故政圈估計李家超此行或有同樣安排，將有機會與習近平會面，並與港澳辦主任夏寶龍進行工作會晤，討論新一屆政府籌備工作。據悉，李家超在訪京期間，全程會閉環管理，避免與外界接觸，料要待下周二返港後，才會見傳媒總結行程。

另外，今年香港回歸25周年，習近平會否按慣例訪港，至今仍未有定案。《華爾街日報》引述知情人士報道，港府官員正研究壓縮其行程至只有1日。據報若最終成行，預計習近平將於7月1日當日訪港，出席新一屆政府就職典禮，並發表重要講話；亦會視察解放軍駐港部隊、會見本港要員，有可能同日返回內地。

研壓縮習訪港行程至1日

知情人士指，與習近平會面的本港官員和政要，很可能要在他抵達前隔離7天；但若本港疫情再度爆發，料將不會成行。

習近平在前年1月國事訪問緬甸之後，未有再出訪其他國家或地區。

至於習近平對上一次訪港，是在2017年香港回歸20周年。他當時訪港3日，出席第5屆特區政府就職典禮，並為林鄭月娥和一眾港府主要官員監誓。訪港期間，習近平亦有接見本港政商界人士，並發表講話。

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記者：胡偉明