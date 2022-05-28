【MIRROR演唱會】紅館騷實名制詳情終公布　門票不得轉讓5月31日公開發售

▲ MIRROR紅館騷實名制詳情終公布，門票不得轉讓、5月31日公開發售。

人氣男團MIRROR今年7月首踏紅館，舉行一連14場的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》演唱會，鏡粉一票難求，主辦方為壓止黃牛炒賣，日前宣布演唱會將採取實名制。

昨晚（5月27日），大會公布MIRROR演唱會售票詳情，包括門票不能轉讓、只能以票面值半價退票、需提供附照片證件刻對身份等。

由成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）組成的人氣男團MIRROR將於7至8月，舉行首個紅館演唱會。

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於早前進行的數個門票優先訂購活動中，大批鏡粉均表示難以搶飛，同時亦有黃牛炒賣門票，近日傳出炒價已經超過40萬基至400萬一張，實在誇張。

主辦方日前宣布，MIRROR演唱會公開發售門票將採用實名制，同時加開兩場「MIRO特別場」，同樣採用實名制購票和入場。

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購買門票詳情

有關實名制的售票詳情，終於在昨晚宣佈。於2022年7月25至31日、8月2至6日《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》的12場演出，將於5月31日早上10時正開始公開發售，票價分HK$1280、HK$880及HK$480，觀眾只能透過城市售票網（http://www.urbtix.hk/）及信用卡電話（2111-5999）購票，不設實體售票處售票。

而於2022年8月5及6日舉行的「MIRO特別場」，與公開發售一樣票價分HK$1280、HK$880及HK$480，購買人土必須已成功註冊成為MIRO會員、在《MIRO獨家專享門票網上抽籤認購活動》中沒有中籤，以及在6月1日中午12時至6月6日晚上11時59分內於mirrorweare.com成功登記參加《MIRO特別場門票登記購買活動》。

合資格人士於6月10日早上10時起，可以透過Cityline指定網站（https://mirofans.cityline.com），憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票，每人只限購買演唱會MIRO特別場門票一次，最多兩張門票。

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購買人士需留意

購票人士在購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證，或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。

而所有門票不得轉讓、不能轉換場次或更改持票人士姓名。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間帶同門票前往Cityline辦事處辦理退票手續，但只能以票面值半價退票。

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入場詳情

為預留充足時間讓所有觀眾都能於演唱會開始前順利入場，建議持票人士分別於下午6時30分（7月25至31日及8月2至4日場次）或下午4時30分（8月5至6日場次）預早到達香港體育館核對身份。

主辦機構會為所有被核對身份後的持票人士加上記認，於演唱會開始前再次憑此記認及門票入場。

購票及核對入場所用的有效身份證明文件只包括香港身份證及旅遊證件（如護照），此文件上必須附有照片，並須與網上登記時所登記的證件姓名一致。

6至11歲人士如沒有香港身份證或旅遊證件，請使用出生證明書、附有照片的學生手冊或學生證作入場核對之用。未能出示與相關身份證明文件相符的持票人士將不獲准進場，門票及手續費亦不會獲得退款。