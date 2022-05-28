【碰瓷黨】將軍澳尚德邨疑現碰瓷黨　紅衣男車前連磕9個響頭

▲ 將軍澳尚德邨疑現碰瓷黨，紅衣男車前連磕9個響頭。

將軍澳尚德邨疑有「碰瓷黨」出沒，日前有車主分享行車紀錄儀片段，可見一名紅衣男子走出馬路，車主及時停車，對方竟在車前連磕9個響頭，隨後揮手離去，影片引起網民熱議。

該名車主於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布行車紀錄儀片段，可見事發於5月26日下午4時許，汽車駛至裝軍澳尚德邨尚明樓附近，一名身穿紅色上衣的男子，緩緩步出馬路，車主馬上停車，但對方竟走到車前，連續磕了9個響頭，最後揮手讓車主駛走並離去。紅衣男的行為令車主大感疑惑：

碰瓷？有冇人話我知發生咩事？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

影片引起網民熱議，不少認為男子行為奇怪，又笑言「九個響頭，好大禮」、「佢見到車神，所以拜下」、「佢幫你祈福呀」、「閣下嘅車車已被祝福」，有網民則表示見怪不怪，「尚德好多依啲人」，亦有人認為男主「似老人癡呆」、「其實我覺得好慘」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣