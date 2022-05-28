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【碰瓷黨】將軍澳尚德邨疑現碰瓷黨　紅衣男車前連磕9個響頭

健康 11:15 2022/05/28

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將軍澳尚德邨疑現碰瓷黨，紅衣男車前連磕9個響頭。

將軍澳尚德邨疑有「碰瓷黨」出沒，日前有車主分享行車紀錄儀片段，可見一名紅衣男子走出馬路，車主及時停車，對方竟在車前連磕9個響頭，隨後揮手離去，影片引起網民熱議。

該名車主於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布行車紀錄儀片段，可見事發於5月26日下午4時許，汽車駛至裝軍澳尚德邨尚明樓附近，一名身穿紅色上衣的男子，緩緩步出馬路，車主馬上停車，但對方竟走到車前，連續磕了9個響頭，最後揮手讓車主駛走並離去。紅衣男的行為令車主大感疑惑：

碰瓷？有冇人話我知發生咩事？

    點擊圖片放大
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影片引起網民熱議，不少認為男子行為奇怪，又笑言「九個響頭，好大禮」、「佢見到車神，所以拜下」、「佢幫你祈福呀」、「閣下嘅車車已被祝福」，有網民則表示見怪不怪，「尚德好多依啲人」，亦有人認為男主「似老人癡呆」、「其實我覺得好慘」。

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責任編輯：羅嘉欣

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