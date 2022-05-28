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【香港國安法】林鄭月娥：下屆政府必須進一步提高管治團隊政治意識

社會 11:35 2022/05/28

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行政長官林鄭月娥出席《香港國安法》法律論壇。（政府新聞處圖片)

律政司今日（28日）舉辦《香港國安法》法律論壇。行政長官林鄭月娥致辭時表示，香港在維護國家安全的工作仍屬初階，特區官員必須看到形勢依然嚴峻複雜。

行政長官林鄭月娥表示《香港國安法》實施仍然面對不少挑戰，尤其是外圍政治局勢波動極大，圍堵中國的外部勢力還會不斷冒起，形容本地的激進滋事分子，甚至鼓吹恐怖主義的地下組織仍然會蠢蠢欲動:

寄語下屆政府，必須進一步提高管治團隊的政治意識、國安意識、大局觀，以及不畏鬥爭的精神。

她又提到自己在政府工作超過40年，落實《香港國安法》的效率是前所未見的，亦總結這兩年的工作經驗和成效，她指最大的感受是，要徹底維護國家安全，必須全面領會總體國家安全觀，並全方位把每個觀念落到實處，達致「防範」的目的。

這兩年來，我們在中央指導下，完善了特區選舉制度、建立了公職人員宣誓擁護《基本法》和效忠特區的制度、深化政府各部門和公營機構高層的國安意識和政治擔當、都是立竿見影的「防範」工作。

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責任編輯：伍瑋瑋

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