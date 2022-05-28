【尋人記II】靠花槽與紅磚尋回昔日失婚失業男　士多店婆婆協助攝製隊尋人感動網民

▲ 《尋人記II》靠花槽與水仙照尋回昔日失婚失業男，士多店婆婆協助攝製隊尋人感動網民。

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，在昨晚（27日）播出的第四集中，找來兩位當年失婚、失業，更一度想尋死的男子，分別是1999年《星期三檔案》主角黃國強，及2004年《星期一檔案》主角James。

傳統中國社會，認為「男兒有淚不輕彈」，但男人都會有面對問題、有情緒、需要人關心的時候。第四集《尋人記II》兩位主角，正是昔日需要關懷的男人，分別是1999年《星期三檔案》主角黃國強，及2004年《星期一檔案》主角James。

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黃國強當年因太太離家出走多年，獨力承受工作、照顧子女及經濟等問題帶來的壓力，一度與兒子相視而哭，萬念俱灰的他曾兩度想自殺，曾呆站天橋兩小時企跳，最終因不忍丟下子女打消念頭。另一個案James當年失業兼失婚，一家三口靠$7000綜援金過活渡過一年難關。

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事隔多年，黃國強與James已走出昔日困局，另組家庭重過新生活。黃國強坦言全靠獲女兒就讀學校的校長一再關心，奉勸男士們有問題要「講出口」：「點都會有人關心，任何人都可以係傾訴對象。」

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James則全靠爸爸愛的陪伴走出被妻子拋棄陰霾：「困難路上最緊要搵人同行，唔好收埋自己。行多一步就海闊天空，樣樣嘢都可以解決。」

今集尋人過程十分考眼力，攝製隊分別憑「屋邨花槽」、「橙紅色磚頭」+「水仙照」，成功尋獲黃國強及James。

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尋「磚」之旅頗為轉折，攝製隊先在疑似James的社交網站查找照片，鎖定「水仙照」及「上水交通受阻照」後，便將目標地點由天水圍轉為上水，並在一名熱心的士司機幫忙下尋找「橙紅色磚頭」村屋，成功縮窄尋人範圍，最終與James取得聯絡。

除了兩名男主角「守得雲開」的遭遇讓網民覺得「感動又勵志」，今集尋James幕後功臣之一、天水圍舊式士多店的熱心婆婆亦是焦點所在。

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受攝製隊所託幫忙尋James的婆婆，接獲Order後一直信守承諾，只要見到「疑似James」街坊身影，定必幫忙「試探虛實」，更因而不斷認錯人。

婆婆的熱心似乎與昔日老顧客James「連成一線」，當James與攝製隊重返舊地時，主動提出要返回士多店答謝婆婆，婆婆一與James碰面，除了開心暢談當年，感性的婆婆更一度喜極而泣。

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二人最終合照留念，可愛的老闆娘笑言人情味既要留在心中、也要放入腦海。此時節目響起方東昇的金句式旁白「人間有情，都要人肯領情」，令不少網民拍案叫絕。

婆婆與James的重逢場面感動不少網民，紛紛留言：「老闆娘有人情味」、「見到事頭婆好感動」、「老闆娘喊埋一份，老人家的情懷」、「老闆娘真係好難得」，並驚嘆攝製隊更連當年賣廁紙給James的姨姨也能尋獲。

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攝製隊事後透露，婆婆受訪期間雖然店內人山人海，但她不但未有嫌攝製隊阻著做生意，更一邊收錢一邊笑笑口回答所有提問，又笑言這麼多年沒有加價，全因為想與老顧客「見多幾面」，相當有愛。