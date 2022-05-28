【聲夢學員】冼靖峰未獲邀任張敬軒演唱會嘉賓　粉絲不滿兼揭Archie並不在港

▲ 未獲邀任張敬軒演唱會嘉賓，冼靖峰粉絲不滿：「唔明點解唔請佢！」

人稱「軒公」的張敬軒連日來在紅館舉行《THE NEXT 20演唱會》，愛提攜後輩的他每晚都會安排新生代歌手擔任嘉賓，包括女團COLLAR、Gareth.T（湯令山）、洪嘉豪、吳林峰、MC張天賦等等。

而來自TVB選秀節目《星夢傳奇》的學員冼靖峰（Archie）的粉絲通訊群組對話流出，指Archie的粉絲們不滿偶像未有獲邀成為嘉賓之一。

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軒公一連26場的《THE NEXT 20演唱會》，今晚已經來到尾二的一場，出名喜歡提攜後輩的他，連日來都邀請了不少新生代的歌手擔任嘉賓，由超強人氣的姜濤、女團COLLAR、Serrini、MC張天賦、洪嘉豪、葉巧琳，到樂隊代表ToNick、Dear Jane，再到唱作人界別的陳蕾、Gareth.T、吳林峰，甚至公司新人Arvin Tsang，旨在向觀眾介紹更多樂壇聲音。

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來到今日只剩下最後兩場的演出，就在此時網上流出《聲夢傳奇》出身的冼靖峰（Archie）粉絲的聲音，網傳數張來自Archie粉絲通訊群組對話截圖，有粉絲問到：「咁多場（演出）TVB歌手一個都冇請？」亦有粉絲直問：「真心唔明點解唔請波哥（Archie暱稱）。」

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有Archie歌迷提及不滿的理由，是因為Archie是軒公的粉絲，而他經常被攻擊指他模仿軒公唱腔：「作為前輩係唔係應該俾機會佢？」但該歌迷又提到偶像Archie原來並正身處內地、並不在港，又表示：「有心邀請一早約咗。」似乎有點矛盾。

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Archie曾經參加《全民造星2》成績一般，後來再參加第一屆的《聲夢傳奇》入圍最後5強，早前Archie在網上音樂會上失言，說出一句：「03年即係沙士死剩種呀？」馬上被網民炮轟，自此更以「死剩種」來稱呼他，曾經邀請他出席活動的電訊商立即出聲明「割席」，澄清Archie並非唔係品牌代言人。