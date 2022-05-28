【回港檢疫】外遊返港居民可研居家隔離？　邱騰華：須視乎整體檢疫安排

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

日本下月將容許外國旅行團入境，香港人抵日本後毋須隔離。商務及經濟發展局局長邱騰華今（28日）在電台節目上被問到會否容許外遊返港居民以居家隔離取代酒店隔離，他指，要視乎整體檢疫安排，逐步去做，又指現時要確保來港旅客在安全的環境下隔離，以減低社區傳播風險，政府會不斷審視情況，作平衡各方面需求的考慮。

病毒不會選擇遊客就會較為安全，非遊客就不同，要通盤考慮香港的環境。

至於入境限制仍要維持多久，邱騰華就指，出席亞太經合組織時其他其與會代表有向其爭取盡快放寬限制，但每個地方有不同考量，本港首要是做好防疫工作。

香港第五波疫情打擊非常大，現時必須做好防疫工作，這是首要，難完全因為經濟原因妥協。

他又稱，香港是外放型地方，不少市民也會擔心放寬措施後會有輸入個案；政府會審視是否有條件放寬，又指現時本地接種率高，條件已較之前好很多。

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責任編輯：黃小冰