【第五波疫情】入境限制何時放寬？　邱騰華：首要做好防疫工作難因經濟妥協

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片）

日本下月將容許外國旅行團入境，香港人抵日本後毋須隔離。商務及經濟發展局局長邱騰華今（28日）在電台節目上被問到會否容許港人回港後以居家隔離取代酒店隔離，他指，要視乎整體檢疫安排，逐步去做，又指現時要確保來港旅客在安全的環境下隔離，以減低社區傳播風險，政府會不斷審視情況，作平衡各方面需求的考慮。

至於入境限制仍要維持多久，邱騰華就指，出席亞太經合組織時其他其與會代表有向其爭取盡快放寬限制，但每個地方有不同考量，第五波疫情對本港的打擊非常大，現時首要是做好防疫工作，難因為經濟原因而妥協；加上香港是外放型地方，不少市民也擔心放寬會有輸入個案。他稱，政府會審視是否有條件放寬，又指現時本地接種率高，條件已較之前好很多。

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責任編輯：黃小冰