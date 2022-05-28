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【企圖自殺】元朗水邊圍邨母親疑攜子燒炭　兒子送院搶救後死亡　

社會 23:30 2022/05/28

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該名約一歲兒子送院搶救後不治。（經濟日報資料圖片）

元朗水邊圍邨（28日）晚上有母親懷疑攜子燒炭輕生，約1歲兒子送院後死亡，警方將案件列作謀殺及企圖自殺處理。

警方指在晚上9時許，元朗水邊圍邨康水樓一名男子報案，指其年約40多歲妻子及年約1歲的兒子於單位內燒炭，二人都昏迷不醒，由救護車送往博愛醫院搶救，惟兒子經搶救後不治。

現場消息指，40多歲母親是家庭主婦，其子因病患需要定期接受治療，亦留有遺書，內容提及受兒子患病事宜困擾。元朗警區刑事調查隊第7隊調查事件，案件列作謀殺及企圖自殺案。

防止自殺求助熱線

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話
  • 協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡
  • 醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

資料來源：本報綜合各機構網頁資料

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責任編輯：伍瑋瑋

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