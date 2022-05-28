【東張西望】北角劏房母親殺嬰案單位淪凶宅　鄰居遇怪事受精神折磨急搬走

▲ 北角劏房母親殺嬰案單位淪凶宅，鄰居遇怪事受精神折磨急搬走。

今年四月北角發生倫常慘案，一名一名媽媽懷疑親手殺死只有19個月大的女嬰，案件已於5月13日提堂。TVB資訊節目《東張西望》訪問劏房其他住客，有鄰居表示經常遇到怪事，甚至在深夜聽到有BB喊聲。

案件事發地點位於北角一幢大廈內一個一開六的劏房單位，房間由120呎至180呎左右，所以單位已有人入住，而發生命案的單位在C室，其他劏房住房仍心有餘悸，又憶述之前看到女事主，對方已表現得不太正常。

住户黃先生透露，有一次到女事主頭髮散亂，抱著女嬰走出家門，母女似乎沒有太多交流、互動，女兒哭時，母親亦不太理會。據指，事主受家庭問題困擾，大約在三個月前已和丈夫分居，然後搬到劏房單位，獨自照顧女兒。女嬰的爺爺在有次探望時發現，事主勒死女嬰後，服藥自殺不遂，警方將案件列為兇殺案。

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命案發生後，鄰居都承受著巨大的精神壓力，更頻頻遇到怪事。住戶黃先生表示，幾乎每晚深夜都聽到走廊有腳步聲，甚至是嬰兒的哭聲，但他頗為肯定其他鄰居沒有小朋友，「好微弱、好間斷，喊一陣聽唔到，之後會再聽到，女朋友亦聽到走廊有人行，但隔離啲住戶無人係會好夜返」。

黃先生和女朋友為此擔驚受怕，睡眠質素亦大受影響，他們甚至到寺廟求了一道符，但精神壓力實在太太，二人最終決定搬走。

除了黃先生，亦有其他住客不約而同聽到怪聲。張小姐表示，由於太害怕，晚上會開燈睡覺，有時會聽到嬰兒哭聲，最初以為是鄰居家傳出，但後來才知道該戶沒有小朋友，「自己都會少少驚，會唔會係嗰間房（案發單位)傳出嚟，但我都知隔離房有住人，所以就不停安慰自己，唔係自己一個人喺度」。

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責任編輯：羅嘉欣