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【日本通關】澳門被列為「黃名單」即風險較香港及內地高　澳門將去信日方了解

社會 15:10 2022/05/28

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澳門居民到日本須打齊3針。（istock圖片)

日本早前公布按新冠肺炎流入風險，即入境陽性率，把全球各個國家或區域由低到高，區分為「藍「黃」、及「紅」等3大名單，會影響所屬居民入境後的檢測及檢疫要求。其中澳門被列為「黃」名單，即較內地和香港屬於較高風險地區，澳門居民到日本須打3針疫苗才可免檢測檢疫，澳門指正去信日方了解。

日本公布6月10日開關，香港列為「藍名單」即不論有沒有打疫苗都免檢測檢疫，反而澳門則屬於「黃名單」。澳門社會文化司司長歐陽瑜稱，現時全澳疫苗接種率相當高，達89.1%的全民接種率，相信澳門居民要到日本的影響不大；至於日本方面用甚麼標準來定義澳門的疫情風險，會準備去信日本駐港總領事了解。

她又重申有不斷了解和盡力公開本澳各抗疫信息，有需要時亦會主動通報予不同國家或地區，但強調不鼓勵居民在此段時間出外旅遊，因應回澳時需要接受隔離措施。

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責任編輯：伍瑋瑋

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