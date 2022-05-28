【第五波疫情】本港今增270宗確診　包括31宗輸入個案【不斷更新】

▲ （陳永康攝）

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（28日）出席記者會，交代最新疫情。

今日新增270宗確診，包括116宗核酸陽性、154宗屬快測陽性個案，輸入個案亦有31宗。

【16:45】

昨日再發現一宗L452R陽性的本地個案，初步基因分析顯示可能是BA.4或BA.5個案，設計44歲男士，沒症狀，已打3針，在機場停機坪辦公室文職工作，住馬鞍山新港城，5月18日檢測陽性。同住家人檢測陰性，沒有病徵。

【16:40】

德思齊加拿大國際學校增一宗確診，與早前確診患者為同班同學，累計4名學生及1名教師確診。調查發現，首名發病學生住太古城，同大廈先前有一宗確診，涉及67歲男士，該男士曾在5月3日光顧麥當勞，基因分析是BA.2.12.1，5月22日強檢時發現陽性，會安排群組確診同學入住檢疫中心。蘭桂坊群組累計共有25個案。

【16:40】

會展群組，沒有新增個案，在員工餐廳記更衣室檢取的159個環境樣本，全部陰性。

【16:30】

中環中環 Zentral酒吧爆發疫情，涉及11宗個案，6男5女，患者均在5月21日晚至22日凌晨光顧。患者有輕微病徵，發病日期為5月20至5月26之間。當晚活動包括聊天和喝東西，有脫口罩，會列為強制檢測地點。

個案中有一名23歲患者為兼職籃球教練，在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教，他本月24日出現病徵，同日到學校任教，當時有30名學生參與，牽涉4個級別，分佈在14個不同班別，30同學當中有6名學生確診，會檢疫學校清潔消毒，參與培訓的同學要加劇檢疫。

【16：30】

有3宗個案在完成酒店檢測後方揪出確診，疑均為復陽個案。

另外，新增一宗死亡個案，累計9163宗死亡個案，病死率維持0.764

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記者：黃小冰