【中環酒吧群組】11人中招有輕微病徵　確診者包括籃球教練

▲ 中環酒吧Zentral爆群組，有11名確診者。

本港第五波疫情回穩，惟社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（28日）出席記者會，交代最新疫情。今日新增270宗確診，包括116宗核酸陽性、154宗屬快測陽性個案，輸入個案亦有31宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，昨天有一宗新的爆發，中環酒吧Zentral，位於中環德己立街32號加州大廈4-5樓，11宗個案，包括6男5女，介乎17至25歲。發病日期為5月20至5月26之間。當晚活動包括聊天和喝東西，有脫口罩，會列為強制檢測地點，他指出確診者都有輕微病徵。

歐家榮指出，根據安心出行紀錄，最後一位人士是在5月22日大概早上5時離開，酒吧是剛復業，究竟是否涉及違規經營，則需要調查。

個案中有一名23歲患者為兼職籃球教練，在博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任教，他本月24日出現病徵，同日到學校任教，當時有30名學生參與，牽涉4個級別，分佈在14個不同班別，30同學當中有6名學生確診，學校須清潔消毒。

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