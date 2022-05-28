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【新變種病毒】機場文職員工疑染BA.4或BA.5變種病毒　住馬鞍山新港城L座

社會 17:16 2022/05/28

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（黃建輝攝）

本港今增270宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮表示，昨日再發現一宗L452R陽性的本地個案，初步基因分析顯示可能是BA.4或BA.5個案，涉及44歲男士，沒症狀，已打3針，在機場停機坪辦公室任文職工作，住馬鞍山新港城L座，5月18日檢測陽性，隔離至25日，同日到社區檢測中心檢測仍是陽性，但CT值大過32，其同住家人檢測陰性，沒有病徵。

歐家榮要等進一步基因分析才能確認是否為Omicron其他分支，若是或代表有BA.4或BA.5個案在社區出現，但個案或有流行病學關連，要向患者公司瞭解工作期間是否曾接觸外地機組1人員或機場出現的輸入性個案。他補充，患者一直沒有病徵，發病前兩天去過元州街一間米綫用膳，翻查記錄該餐廳未有出現其他新增個案。

昨亦新增2宗BA.4個案，均在機場揪出，累計本港共14宗BA.4個案，均為輸入個案。BA.5則新增8宗，3宗是機場個案，其於在檢疫酒店或隔離設施驗出陽性，累計錄11宗BA.5個案，全部均為輸入個案。至於BA.2.12.1亦增9宗輸入個案。

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