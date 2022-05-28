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【學校疫情】德思齊加拿大國際學校首名發病學生住太古城鄱陽閣　同大廈有確診者曾訪麥當勞

社會 17:06 2022/05/28

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（陳永康攝）

本港今增270宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，交代最新疫情。

歐家榮指，德思齊加拿大國際學校增一宗確診，與早前確診患者為同班同學，累計4名學生及1名教師確診。中心調查後發現，首名學校發病學生住太古城鄱陽閣 ，同大廈先前有一宗確診，涉及67歲男士，該男士曾在5月3日光顧麥當勞，基因分析是BA.2.12.1，在5月22日強檢時發現陽性。審慎起見中心會安排群組確診同學入住檢疫中心。而至今涉及蘭桂坊酒店群組的個案累計共有25個案。

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記者：黃小冰

疫情 衞生署 衞生防護中心

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