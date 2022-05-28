【地表最強瀉藥】拆解飲凍奶茶易肚痾之謎 醫生：冰塊是大腸桿菌滋生源頭

不少人喜歡飲凍奶茶，但飲後卻易出現肚瀉。台灣醫生兼作家蒼藍鴿早前拆解奶茶，指奶茶被稱是「地表最強瀉藥」的背後原因，原來與大腸桿菌及茶底成份有關。

影片推介：

台灣醫生兼作家蒼藍早前在其在YouTube上分享影片，講述當地早餐店常見的奶茶及紅茶，特別容易引致肚瀉的4個原因：

1. 冰塊暗藏大腸桿菌

他在片中稱，大腸桿菌普遍存在於周遭環境中，尤其出現在飲品中，其中凍飲中所用的冰塊更是大腸桿菌的滋生源頭，因水源衛生及製冰過程未經嚴格監控，大腸桿菌就很容易從中污染冰塊，而且夏天環境又濕又熱，會大大增加細菌繁殖的速度。

如果這些冰塊的飲料，其後未有被冷藏在合適的低溫下，細菌更會進一步滋長。所以喝後等同喝下大腸桿菌，導致肚瀉情況出現。

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2. 茶底中加入決明子

連鎖早餐店紅茶味道大多很相似，皆因基本上都是以茶包或茶粉沖成，當中成份包括決明子。決明子是常見的中藥藥材，具「清肝明目」、「潤腸通便」作用，換句話說是如同瀉藥。

醫生又稱，不是每個人的身體都會對決明子功效有強烈反應，而且茶中決明子含量有限，所以只會對腸胃較敏感的人造成較嚴重的肚瀉。

3. 奶粉乳糖影響乳糖不耐症

醫生指，奶類製品中的乳糖，容易導致乳糖不耐症患者出現腸胃不適，甚至肚瀉，所以平常喝牛奶都會肚痛、肚瀉的人，更需特別避免飲用。

4. 奶精含油量高難消化

普遍早餐店奶茶的做法都是在紅茶中，加入奶精、奶茶粉而成，市面上常用的奶精，其成份通常是植物油、香料、乳化劑及黏稠劑等。醫生指出，這類奶精當中的含油量非常高，因此較難以消化，所以腸胃對油脂類較敏感的人，甚或是曾進行膽囊切除手術的人，飲用時要特別小心。

責任編輯：羅嘉欣