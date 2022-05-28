【德州槍擊案】女教師捨身護學童殉職　丈夫2日後傷心過度心臟病發亡

▲ 女教師捨身護學童殉職，丈夫2日後傷心過度心臟病發亡。

美國德州一間小學周二（24日）發生槍擊案，21人死亡，其中一名46歲的女教師為保護學童犧牲，事隔兩天，她的丈夫因傷心過度，心臟病發身亡，遺下4名子女。

綜合外媒報道，美國德州尤瓦爾迪羅伯小學（Robb Elementary School）本周二（24日）發生槍擊案，18歲槍手闖入教室開槍，19名學童遭槍殺，2名女教師當時因保護學童，不幸殉職，離世時仍緊緊抱著學童。

其中46歲的女教師Irma Garcia任職超過23年，家人形容是一個善良、有愛心的人，她與丈夫育有4名子女。不過，在槍擊案發生後2天，其50歲丈夫Joe Garcia因心臟病發身亡，家人相信他是因為妻子離世傷心過度所致，並在社交平台上表示「失去30多年的摯愛實在太難受了」。

最新影片：

Irma的親戚事後在網上眾籌平台「GoFundMe」為4名孩子籌款，希望為他們籌得生活費用，獲不少網民響應，目前已籌得逾177萬美元（約1,400萬港元）。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣