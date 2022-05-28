【污水檢測】九龍城傲雲峰及帝庭豪園等污水陽性　派14萬個快測包

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政府今（28日）表示，九龍城區及元朗區污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，或有隱性患者存在。當局會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

九龍城區 — 傲雲峰、帝庭豪園、馬頭圍邨；北帝街、新山道及馬頭角道附近一帶住宅

元朗區 — 朗屏邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃小冰