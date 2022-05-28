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【強制檢測】42處納強檢公告　涉油麻地御金國峯及荃灣全城滙等【附名單】

社會 21:53 2022/05/28

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熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（資料圖片）

政府今（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），要求於指定期間曾身處42個指明地方的人，須接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁

任何人於指明期間及時段，曾逗留指明地點逾兩小時，須於5月29日或30日檢測，指明地點如下：

  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 半山區愛都大廈 2 座
  • 何文田亞皆老街 100 號皆寧大廈
  • 元朗 Grand Yoho1座
  • 又一村又一居11座
  • 上水上水中心5座
  • 柴灣連城道 4-12 號仁樂大廈B座
  • 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓
  • 葵涌荔景邨日景樓
  • 北角英皇道125-133號月明樓
  • 荃灣荃灣中心北京樓
  • 藍田平田邨平真樓
  • 葵涌石籬二邨石佳樓
  • 荃灣全.城滙 8 座
  • 土瓜灣九龍城道 61 號同興 花園 2 座
  • 西營盤皇后大道西490號新安大樓
  • 葵涌葵涌邨旭葵樓
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓
  • 天水圍俊宏軒 11 座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓
  • 薄扶林薄扶林花園 1 座
  • 土瓜灣土瓜灣道 78C 號 定安大廈 A 座
  • 將軍澳尚德邨尚仁樓
  • 淺水灣陽明山莊 13 座
  • 沙田水泉澳邨河泉樓
  • 油麻地御金‧國峯 6 座
  • 油麻地御金‧國峯 7 座
  • 青衣青怡花園 2 座
  • 大角咀洋松街53-67號及菩提街4號永信大樓
  • 馬鞍山恆安邨恆海樓
  • 天水圍天恒邨恒富樓
  • 馬鞍山星漣海 3B 座
  • 紅磡紅磡邨紅昕樓
  • 大圍美田邨美秀樓
  • 灣仔軒尼詩道 78-84A 號偉倫大樓
  • 將軍澳日出康城晉海 3A 座
  • 荃灣海之戀愛炫美 3B 座
  • 深井海韻花園 1 座
  • 尖沙咀柯士甸道 106-108 號耀基大廈
  • 牛頭角牛頭角上邨常滿樓
  • 中環德己立街 32 號加州大 廈 4-5 樓Zentral
  • Iron Fairies & J. Boroski香港中環荷李活道華懋荷 李活中心 LG 層

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記者：黃小冰

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