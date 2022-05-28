【謀殺案】情侶旺角賭檔追討10萬元被斬　警方再拘多名男子共6人被捕

▲ （警方Facebook截圖）

昨日凌晨一堆情侶到旺角賭檔追債遭多人襲擊，男子送院後證實死亡。警方今晚（28日）交代調查進度，指兇徒有超過10人，至今已拘捕6人， 涉及4男6女，全部有黑社會背景。

警方指，昨日凌晨0時，案中的傷者及死者在蘭街299號一個疑似賭博場所與兩名兇徒有金錢爭執，涉及10萬元左右，其中一名兇徒召集同黨到場幫忙，數分鐘後另外8人分成兩車到場，不由分說地用硬物襲擊兩名事主之後潛逃，襲擊過程維持1分鐘。案中傷者其後報警，有救護車將兩人送院，由於男子身中多刀，送院後證實死亡。

警方昨日上午9點在旺角一個單位以謀殺罪名拘捕一名37歲男主犯，相信其當時在現場，並指揮整個襲擊行動；之後再在旺角、深水埗及機場拘捕多兩男兩女，年齡介乎20至34歲，其中2男1女涉嫌謀殺，1人涉嫌協助罪犯，相信均有參與襲擊、安排運送兇徒及案發後的接應工作。其中一名男子在機場被捕時持有前往泰國的單程機票，警方相信其準備潛逃。

另外，警方今日亦在旺角拘捕多一名34歲男兇徒，相信有份襲擊。而涉案的兩部私家車則分別在馬游塘村及大角咀找到，其中一輛車上有兇器。警方指，參與襲擊的兇徒超過10人，現時已找到線索，有信心將全部兇徒拘捕，而被捕人士就正扣查，稍後不排除會落案起訴。

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記者：黃小冰