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【封區檢測】柴灣杏花邨34座435人受檢　沒有發現陽性檢測個案【不斷更新】

社會 11:14 2022/05/29

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:06】

柴灣杏花邨34座的相關執法行動，於上午約10時半完成，政府共檢查了103名受檢人士的檢測報告，發現有4人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。
 
政府亦提醒沒有應門的28戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快進行核酸測試，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【08:05】柴灣杏花邨34座沒有發現陽性檢測個案

柴灣杏花邨34座435名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪152戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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