【打擊罪案】32歲女子墮「網上刷單員」騙案　平台刷單遭騙取約97萬元

▲ 32歲女子墮「網上刷單員」騙案，平台刷單遭騙取約97萬元。（資料圖片）

女子誤墮「網上刷單員」陷阱被騙約97萬元。警方今日（29日）凌晨接獲一名32歲姓何本地女子報案，指早前收到招聘廣告短訊，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。

受害人遂按指示，多次將合共約97萬元存入對方指定的6個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約400元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

案件中，受害人損失共約97萬元。

警方提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」。

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記者：黃穎津