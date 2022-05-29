【最低工資】當局正進行新一輪法定最低工資檢討　羅致光冀十月底前提交報告

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，委員會正進行新一輪法定最低工資水平的檢討。（資料圖片）

2020年法定最低工資水平檢討時，最低工資委員會最後建議維持法定最低工資時薪為37.5元。勞工及福利局局長羅致光表示，委員會正進行新一輪法定最低工資水平的檢討， 就法定最低工資的建議水平達成一致共識，並希望於今年十月底之前提交報告，讓行政長官會同行政會議作出決定。

羅致光發表網誌，指 委員會現正進行新一輪法定最低工資水平的檢討，而他作為勞工及福利局局長，不適宜在此刻就檢討工作公開表達意見。他說，委員會負責檢討法定最低工資水平，並須向行政長官會同行政會議提交建議報告，及後由行政長官會同行政會議作出決定。

他強調，基於委員會就法定最低工資水平的檢討和建議，都是經過詳細分析、諮詢社會各界，以及於委員會內的商界、勞工界及學者的反覆商討，在過往每一次的檢討，行政會議都接納委員會的建議。

不過他說，若社會滋生一種政治風氣，「企硬」是「道德高地」，「讓步」是「放棄原則」，凡事只看誰的「拳頭」大，誰人大聲誰正確，社會便只會分歧加深甚或撕裂，而多方平台便難以發揮其功能。

對於現時委員會的檢討都是每兩年進行一次，但勞工界一直爭取「一年一檢」，他表示，在法例層面可以「一年一檢」，但按現行的機制，檢討過程中所需要的研究、分析及諮詢等工作，只能在每兩年檢討一次的框架下完成，「一年一檢」並不可行，如要做便要大量壓縮研究、分析等過程，又或是要改為以方程式調整法定最低工資水平。

他認為，當委員會的檢討工作仍在進行中，現時不是討論日後是否一年一檢的最佳時候，等待今次委員會完成有關檢討工作及提交報告後，相信社會在適當時候可以重新討論這個問題。

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責任編輯：郭詩詩