【強積金】積金局指自僱人士對強積金意識近年有所提升　參與率達8成

▲ 積金局稱自僱人士近年對強積金意識持續提升。（資料圖片）

受到疫情影響，各行各業面對不同挑戰，政府過去兩年推出不同紓困措施，協助打工仔、自僱人士及企業共渡時艱。針對第五波疫情，政府於 3月時推出「臨時失業支援」計劃，並於5月推出新一輪的「保就業」計劃，分別收到約47萬及30萬份申請，當中包括不少自僱人士。

積金局主席劉麥嘉軒今日（29日）發表網誌，指留意到自僱人士對強積金的意識近年亦有所提升。她說，自政府於2020年推出「保就業」計劃後，參與強積金計劃的自僱人士，由2020年4月的21.5萬增至同年10月的22.9萬，參與率由73%上升至78%。而截至去年12月底，已有超過23.1萬名自僱人士參與強積金計劃，參與率達8成。

她說，「保就業」計劃其中一個申請資格為自僱人士須持有「自僱人士強積金戶口」，而「臨時失業支援」計劃的申請人如有強積金帳戶並作出授權，政府代理人會從強積金受託人直接取得強積金帳戶的相關資料以便審核有關申請，簡化申請手續和縮短處理時間，令申請人更快獲得援助。可見強積金除了為打工仔提供退休保障外，正在發揮更大的社會功能。

她鼓勵自僱人士善用強積金建立自律的退休儲蓄習慣，透過複息效應投資滾存，壯大退休儲備。積金局積極推動自僱人士參與強積金計劃，包括向一些較多自僱人士的工會組織，例如職業司機、水電工友等推廣強積金。

另外，局方去年更主動發信給學校、體育會、屋苑會所、工藝品市集策劃機構及共享工作空間營辦商等組織，鼓勵他們向自僱工作者，例如教練、興趣班導師及工藝品技師等，傳遞訊息，提醒他們注意有關強積金的權責，和善用強積金作退休保障的重要性。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩