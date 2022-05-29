  • 31°C
香港時間 : 2022529日 (週日) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大S再婚】汪小菲疑與張穎穎親密照片曝光　台灣記者挑釁張蘭：如要正面照24小時內奉上

娛樂 11:46 2022/05/29

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 聲生不息 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

汪小菲疑與張穎穎親密照片曝光。

台灣女星大S（徐熙媛）去年11月與前夫汪小菲離婚後，火速與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄在台灣正式註冊結婚，閃婚消息一度震驚娛樂圈。

汪小菲多次被爆在離婚前背大S「搞搞震」，不但被指搭上25歲內地女星張穎穎，並達到同居階段。二人多次被拍到出雙入對兼十指緊扣，但仍否認戀情，汪母張蘭更稱全是P圖而成，又諷刺張穎穎是「臭蟲」；而汪小菲亦曾被台灣資深記者葛斯齊踢爆帶兩女回北京愛巢，更曬出相片力證「有圖有真相」。

【大S再婚】被揭離婚前背大S帶兩女回北京愛巢　汪小菲傳為緋聞女友張穎穎爭風吃醋被爆樽

最新影片推介：

昨日（28日）葛斯齊又再爆料，「這禮拜S媽一句『我視他為半個兒子，還是很愛他』，人家卻和外遇對象出遊野餐，看來（很多事）被埋在谷底都不知道。」

他在社交平台稱對汪小菲和張蘭的言論忍無可忍，拆穿母子謊話連篇，並公開兩張聲稱是汪小菲離婚前與張穎穎的親密照。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【聚少離多】圈中不少明星夫妻因長期分隔兩地　離婚收場夫妻情盡

親密照曝光

相片見側面疑似汪小菲的男子跪在地上，攬著躺在梳化、被指是張穎穎的女子，二人行為親密，而且衣衫不整；另一張正面見到張穎穎臉孔，疑似汪小菲的男子則躺在其肩膊，女方更用手輕撫男方臉。

葛斯齊更公然向張蘭挑機，指尚有汪小菲正面出軌的證據在手：

張蘭阿姨妳應該會說都是背面吧！如果要正面照，我有，您直播時說一聲，我24小時內為您奉上！我真的怕妳心臟會受不了，如果妳以為身邊女人只有和妳去爬山的張穎穎，那表示汪小菲沒告訴妳實話。

還有別拿請律師告人來唬人了，一份證據說一分話，我知道很多政商名流就算明知自己理虧還是要告，為了讓媒體、記者害怕不敢再找麻煩，很抱歉我不吃這套！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
11:26 2022/04/07
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
【大S再婚】汪小菲上海4間餐廳結業　張蘭騷孫仔影片證與大S關係良好
11:33 2022/04/11
【大S再婚】汪小菲上海4間餐廳結業　張蘭騷孫仔影片證與大S關係良好
【突然報喜】細數玩驚喜網上忽然報婚訊藝人　大S夠戲劇性湯怡最令人意外
12:05 2022/05/09
【突然報喜】細數玩驚喜網上忽然報婚訊藝人　大S夠戲劇性湯怡最令人意外
【聚少離多】圈中不少明星夫妻因長期分隔兩地　離婚收場夫妻情盡
11:53 2022/05/19
【聚少離多】圈中不少明星夫妻因長期分隔兩地　離婚收場夫妻情盡

你可能感興趣

【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
11:43 2022/04/06
【大S離婚】徐熙媛離婚真正內情曝光　大S呻老婆唔易做結婚似坐監
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
11:26 2022/04/07
【大S再婚】前奶奶張蘭再出招疑暗諷徐熙媛　S媽態度軟化與女婿具俊曄見面
【大S再婚】汪小菲上海4間餐廳結業　張蘭騷孫仔影片證與大S關係良好
11:33 2022/04/11
【大S再婚】汪小菲上海4間餐廳結業　張蘭騷孫仔影片證與大S關係良好
徐熙媛 娛樂人物職業 演員 出軌 娛樂行業 離婚 記者 台灣 社交平台

最高瀏覽

【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
13:52 2022/05/23
【怪獸家長】不滿包裝麵包豆漿做茶點 媽媽投訴幼稚園：我希望女兒吃得好
【美食速報】城景國際鮑參花膠宴　每位$368紅白餐酒無限供應
12:40 2022/05/25
【美食速報】城景國際鮑參花膠宴　每位$368紅白餐酒無限供應
【晚餐陷阱】港人常OT至深夜晚膳易致肥　營養師建議輕食料理控制熱量
15:41 2022/05/22
【晚餐陷阱】港人常OT至深夜晚膳易致肥　營養師建議輕食料理控制熱量