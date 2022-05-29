【大S再婚】汪小菲疑與張穎穎親密照片曝光　台灣記者挑釁張蘭：如要正面照24小時內奉上

▲ 汪小菲疑與張穎穎親密照片曝光。

台灣女星大S（徐熙媛）去年11月與前夫汪小菲離婚後，火速與舊愛、韓國組合「酷龍」成員具俊曄在台灣正式註冊結婚，閃婚消息一度震驚娛樂圈。

汪小菲多次被爆在離婚前背大S「搞搞震」，不但被指搭上25歲內地女星張穎穎，並達到同居階段。二人多次被拍到出雙入對兼十指緊扣，但仍否認戀情，汪母張蘭更稱全是P圖而成，又諷刺張穎穎是「臭蟲」；而汪小菲亦曾被台灣資深記者葛斯齊踢爆帶兩女回北京愛巢，更曬出相片力證「有圖有真相」。

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昨日（28日）葛斯齊又再爆料，「這禮拜S媽一句『我視他為半個兒子，還是很愛他』，人家卻和外遇對象出遊野餐，看來（很多事）被埋在谷底都不知道。」

他在社交平台稱對汪小菲和張蘭的言論忍無可忍，拆穿母子謊話連篇，並公開兩張聲稱是汪小菲離婚前與張穎穎的親密照。

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親密照曝光

相片見側面疑似汪小菲的男子跪在地上，攬著躺在梳化、被指是張穎穎的女子，二人行為親密，而且衣衫不整；另一張正面見到張穎穎臉孔，疑似汪小菲的男子則躺在其肩膊，女方更用手輕撫男方臉。

葛斯齊更公然向張蘭挑機，指尚有汪小菲正面出軌的證據在手：

張蘭阿姨妳應該會說都是背面吧！如果要正面照，我有，您直播時說一聲，我24小時內為您奉上！我真的怕妳心臟會受不了，如果妳以為身邊女人只有和妳去爬山的張穎穎，那表示汪小菲沒告訴妳實話。 還有別拿請律師告人來唬人了，一份證據說一分話，我知道很多政商名流就算明知自己理虧還是要告，為了讓媒體、記者害怕不敢再找麻煩，很抱歉我不吃這套！

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