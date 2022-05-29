【集體回憶】「26歲小朋友」辦麥當勞生日會　網民：終於完成兒時夢想

▲ 最近網上流傳一張照片，在麥當勞餐廳內豎立起一塊「26歲小朋友」生日會告示牌。

麥當勞生日會是不少人的童年集體回憶，最近網上流傳一張照片，在麥當勞餐廳內豎立起一塊生日會告示牌，顯示慶生主人翁是一名26歲的「小朋友」，一時引來網民熱烈議論。

據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民昨日（28日）上載一張照片，顯示麥當勞餐廳內豎立起一塊生日會告示牌，寫上「XXX小朋友26歲生日會，9:00-10:30」，引來網民議論紛紛。有人懷疑是惡作劇，也有人質疑26歲小朋友的定義實屬超齡。點擊睇更多留言：

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有網民表示，自己也曾為成年的朋友、伴侶辦麥當勞生日會。另有網民認為有人為自己慶生其實值得開心：「其實都係開心事，其實有多多人26歲生日都係孤零零一個人過⋯甚至其他年紀⋯係工作間渡過。」

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據麥當勞官方網站資料顯示，「麥當勞主題」派對生日會只需繳付食品及生日會服務費用，可玩足一個半小時，並有專人主持生日會。

生日會派對收取港幣280元之生日會服務費。該服務費包括專人主持生日會及送上生日之星禮物1份、嘉賓禮物9份、遊戲禮物、紙碟及膠叉等。如出席生日會之嘉賓人數超出10位，此後的每一位出席者必須另繳付港幣28元，作為額外的生日會服務費，每位出席的嘉賓將獲得上述所述的嘉賓禮品，該港幣28元不包括食品及飲品費。

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責任編輯︰王明芳