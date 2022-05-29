【公屋垃圾】公屋走廊堆大量雜物鄰居無路行　網民斥無公德心：發生火警就大件事

▲ 有網民投訴，所住的公屋樓層走廊堆滿大量雜物，致通道狹窄。

棄置垃圾也要有公德心。近日有公屋住戶拍片並發文表示，所住的樓層走廊堆滿雜物，致通道狹窄，質疑為何房署沒處理。因雜物由垃圾房延伸至大堂，有網民看影片後斥此舉無公德心，認為大型垃圾應丟去垃圾站，擔心一旦發生火警逃生困難。

最新影片推介：

該住戶拍片投稿至facebook專頁「公務員secrets」反映所住公屋樓層出現雜物堆積的問題。事主稱：

留咗條路畀我行返屋企，我使唔使多謝返你添啊? 房署有無做嘢！？係咪要我哋成層一齊搵東張西望先肯做嘢？！

從影片可見，拍攝時間為晚上，當時垃圾房外的位置堆滿大大小小的雜物，幾乎佔據整條走廊，疑一度延伸至該樓層的大堂。堆積物件包括多個木櫃、多層膠櫃、膠箱、儲物籃、紙袋、尼龍袋等，部份膠箱仍盛有其他雜物，有木櫃高約一米幾。物件堆疊，頗為散亂，數量多得誇張。

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有網民認出影片中的公屋為樂富邨，甚至有人指出該樓層位於樂東樓。有網民疑知情，留言透露已非首次發生這樣的事，稱「其實佢唔只一次，扣滿分就可以收樓……」。

看到如此大量的物件，有網民稱「佢成間屋唔要？」，有人懷疑是搬屋而棄置雜物。另有人斥就此棄於垃圾房外，阻塞通道的行為沒有公德心，認為應自行掉去垃圾站，有人亦擔心會增加清潔工的負擔。不過，較多人擔心發生火警時逃生困難。有人建議除了向房署投訴，亦可向消防處反映事件。

屋邨清潔扣分制

根據房委會制定的屋邨清潔扣分制，扣分制適用於公共租住房屋（公屋），棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，屬預先警告才扣分的項目，會被扣5分。至於在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料，違例者會被扣7分。如住戶在2年內被扣除的分數累計達16分，其租約將被終止。

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責任編輯：羅嘉欣