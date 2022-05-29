【新發展區】古洞北福利服務綜合大樓料明年年中開幕　提供院舍住宿照顧服務

▲ 古洞北福利服務綜合大樓樓高八層，提供院舍住宿照顧服務。（網誌圖片）

興建古洞北福利服務綜合大樓是政府推展古洞北新發展區的其中一個先導項目，不但為長者、殘疾人士及智障人士提供院舍住宿照顧服務，亦會用作安置現時居於石仔嶺花園安老院舍而受古洞北新發展區規劃影響的合資格長者。發展局局長黃偉綸表示，大樓已建至天台，預計明年年中開幕。

▲ （網誌圖片）

黃偉綸今日（29日）發表網誌，綜合大樓建於古洞北新發展區第29區用地上，樓高八層，總建築樓面面積約44000平方米，提供院舍住宿照顧服務。工程於2019年年底動工，現時大樓已建至天台，預計明年年中開幕。

綜合大樓的主要設施包括，地下將用作展能中心暨嚴重弱智人士宿舍及嚴重殘疾人士護理院；一樓和二樓設有長者日間護理單位；一樓至七樓可提供約1750個長者宿位；大樓亦提供其他附屬設施，包括戶外綠化空間、屋頂花園、上落停車位等。

▲ 圖示大樓部分大堂的構想圖。（網誌圖片）

建築署高級工程策劃經理關潔玲表示，建築團隊在大樓建造初期，邀請很多非牟利社福機構、安老院舍營運代表及長者照顧者參與線上諮詢研討會，並與長者直接交流，收集意見，結果大多數「老友記」選擇以水果和不同顏色作為各樓層的主題，與建築團隊的設計意念十分吻合，最後建築師以七種水果圖案作為不同樓層的主題，配以七種柔和色彩，加上精心設計的傢具、擺設等，務求營造溫馨、舒適的氛圍。

此外，為減低居住區域的噪音及加入最大的綠化面積，建築團隊設計大樓呈H型，即分為東西兩翼，以中央樞紐連接。外牆配以「建築鰭片」，有效阻隔交通噪音，而其他位置則以綠化元素覆蓋，令南北兩側設有兩大景觀區域。

建築署二級監工（屋宇）廖詠欣表示，綜合大樓以「組裝合成」建築法（MiC）興建，由超過1700個MiC組件組成，透過「先裝後嵌」的概念，把建築工序轉移至廠房預製，然後一併運往工地裝嵌，像「砌積木」般疊起，有效提升生產力、工地安全、控制質量及縮短施工時間。

另外，工程團隊利用電能發電機來推動四部重型天秤，吊運及安裝MiC組件，以減少使用柴油發電機所產生的空氣和噪音污染，達到零碳排放、更寧靜及安全。承建商亦採用自動物料運輸機械人，協助工人運載重物，既縮短運輸時間，亦減低工人因搬運重物而造成勞損或受傷的機會。

為進一步貫徹「以人為本」的服務理念，建築署和社會福利署致力引入智慧安老院舍設備，例如為大樓配備穩定、安全和可擴展的數碼技術基礎設施，以配合未來的智能家居系統。

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責任編輯：郭詩詩