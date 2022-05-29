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【薪酬趨勢】聶德權指公務員薪酬調整視乎6大因素　政府需保留競爭力挽留人才

社會 11:47 2022/05/29

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公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

薪酬趨勢調查委員會調查結果日前出爐，高中低層公務員的淨指標介乎7.26%至2.04%，引起社會對公務員加薪的關注。

公務員事務局局長聶德權今日（29日）出席節目時表示，公務員加薪幅度最終取決於薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣等6大因素，強調薪酬趨勢調查只是其中一個客觀參考指標，行會會仔細考慮各項因素再作出最終調整。

他續指，公務員已連續凍薪兩年，追不上通脹幅度，影響薪金購買力，而今年薪酬趨勢調查淨指標為正數，公務員對調整薪金有合理要求。他又指政府若要挽留人才，薪金上與私人市場亦要保留一定競爭力。

聶德權坦言，政府政策措施並不是都受市民歡迎，但為公共利益考慮仍需要推行，理解部分市民有不滿情緒。但他表示，在疫情期間，公務員謹守崗位，嚮應部門調動參與抗疫工作，亦需要社會支持，增強士氣。

對於外界有聲音建議，政府應引入「關鍵績效指標 KPI」作為公務員薪酬調整考慮因素之一，聶德權回應指，現時政府亦有表現評價機制，因應社會發展及對公務員期望，讓能者晉升擔當重要崗位。惟他表示，無論如何基本薪酬仍要有調整機制，但他亦認同薪酬趨勢調查淨指標的調查方法有討論及檢討空間，現時指數只反映私營機構全職僱員薪酬變動，並沒有將被裁員及放無薪假的情況納入考慮。

第三階段「疫苗通行證」將於本周二（31日）實施。聶德權指，現時仍有約60萬人，在接種第2針後6個月，仍未接種第3針，他呼籲這些人士要盡快接種。因應本港疫苗接種需求正逐漸因接種率上升而下降，聶德權指由6月1日起，將會關閉數間接種中心，強調會中心關閉後，會保持每日7萬劑的接種劑次以應付現階段需求。

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記者：黃穎津

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