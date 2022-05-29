【煙草終局】陳肇始形容吸煙率降至單位數是重要里程碑　將繼續加強控煙措施

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（梁偉榮攝）

本港去年吸煙率跌至9.5%，是首次降至單位數字。食物及衞生局局長陳肇始於網誌中，形容此為香港控煙工作的一個重要里程碑，強調會積極展開邁進「煙草終局」的工作，訂立時間表及路線圖。

陳肇始今日（29日）發表網誌，上周四公布香港吸煙人士比率創歷史新低，由80年代初的23.3%持續下降至2021年的9.5%，是首次降至單位數字，形容是香港控煙工作的一個重要里程碑。

她稱注意到吸食電子煙的比率較上一次調查有所上升，希望隨著《2021年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例》的生效，吸食另類吸煙產品的比率會逐漸下降。執法部門有就《條例》在市內進行監察及收集情報，包括監察及調查出售另類吸煙產品的違法行為，並跟進有關的投訴。如發現有違法行為，必定採取果斷執法行動，並嚴正呼籲市民切勿以身試法。

她說，儘管香港吸煙率之低已經位於世界前列，吸煙仍然是最主要但亦可預防的死亡原因之一，要達至進一步將吸煙率降至在《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》中訂下的7.8%的目標仍然任重道遠。當局會持續積極以多管齊下的方式以進一步減低香港的吸煙率，包括立法、執法、徵稅、健康教育及與社區夥伴合作推行更聚焦的戒煙服務等，以保障香港市民的健康。

她又認為本港的吸煙率得以降低至9.5%的單位數字，實在是政府、立法會、醫療專業人員、學校和合作夥伴經過多年努力而得到的成果。

展望將來，政府會繼續全方位加強控煙措施，包括減少非吸煙者染上煙癮，及全力幫助吸煙者戒煙，致力再進一步降低吸煙率；會與各夥伴更緊密合作，加強公眾教育和科研項目，研究強化戒煙服務的新措施，尤其是針對青少年、女性，以及電子煙及加熱煙吸食者的戒煙服務及相關政策措施。

她強調當局的目標是消除煙草禍害，將會積極展開邁進「煙草終局」的工作，參考各地經驗，推出全方位的控煙策略，訂立「煙草終局」的時間表及路線圖，政府正從減少公眾暴露於二手煙危害、降低吸煙產品的吸引力和禁絕吸煙產品對下一代的禍害等方向着手研究。

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責任編輯：郭詩詩