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【抗病成功】李珊珊鮮有露面聚會愉快　鄭秀文林保怡陪伴度過驚恐症

娛樂 13:51 2022/05/29

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李珊珊鮮有露面，與好友鄭秀文、林保怡開心聚會。

現年44歲的李珊珊於1996年參加香港小姐勇奪冠軍，入行後參與多部TVB劇集，2005年開始減產，直到2011年退出幕前後鮮有露面。外界一直傳出她患腦瘤及抑鬱症的消息，當時她僅承認入院治療，但就否認患腦瘤。

於2019年，珊珊鼓起勇氣首次向外界公開曾患上驚恐症長達兩年多，透露發病時會心跳加快、冒冷汗、呼吸困難和肚瀉不止等。她不時在社交平台分享患病的心路歷程，以過來人身份鼓勵同路人別恐懼。

【積極抗病】受驚恐症折磨出門前恐懼至肚瀉　李珊珊學習平靜面對：不帶半點情緒如常操作

最新影片推介：

鮮有出席聚會

日前珊珊與認識多年的好友鄭秀文（Sammi）和林保怡聚會，Sammi上載當日聚會的合照。

雖然相片鬆郁矇，但仍可見三人興奮擁作一團，氣氛高漲，Sammi更留言：「Lots of laugh」，看來聚會十分愉快。

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好友陪伴度過

珊珊去年在商台雷霆881開咪主持節目《自在想》，她親自講述患上驚恐症的心路歷程，感恩在治病期間，得到好友Sammi的支持和鼓勵：「第一個要多謝嘅一定係鄭秀文，係阿Mi將我喺深淵拉番出嚟，佢鼓勵我『唔使驚！就算行一步退兩步我哋都一齊行』，我覺得佢係一位天使帶領我，好多謝佢！」她亦感謝林保怡、古天樂、甘比等好友扶她一把。

當中1997年因合作TVB劇集《鑑證實錄》而成為好友的林保怡，在珊珊患病期間不時去探望她，又陪伴她到醫院覆診，見到有人偷拍更即時兇惡喝止，保護好友，非常有義氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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