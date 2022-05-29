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【食用安全】將軍澳街坊買鴨血驚見原隻曱甴　網民驚呼：勁大隻好核突

食用安全 13:28 2022/05/29

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將軍澳街坊在區內店舖購買盒裝鴨血，發現內有原隻曱甴。

曱甴鴨血？近日有將軍澳街坊表示，在區內店舖購買盒裝鴨血，豈料回家打開，卻發現內有原隻曱甴，狀甚嚇人，有網民直呼噁心。TOPick發現，本港有大型連鎖超市及網購平台亦有售賣此款鴨血。

最新影片推介：

該名將軍澳街坊在facebook群組「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」發文指，有問題的盒裝鴨血購於區內大型連鎖店。他表示：

曱甴加鴨血……老友話佢係Fresh買， 食開呢隻果啲可以考慮下轉其他……

從相片可見，揭開包裝紙後，盒裝鴨血的左邊有一隻昆蟲，可見翅膀、腳，近看則發現疑似是曱甴。有網民驚呼「好核突」、「勁大隻」，事主回覆指：「仲要成隻！」另有網民戲稱是「補品」，亦有人認為所幸包裝盒不算深，若有異物尚能發現。

事主指盒裝鴨血內有原隻曱甴。（圖片：facebook群組「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」）

現任西貢區議員張美雄亦留言指：「好過份，已通知食環。」惟帖文未有更新，未知食環跟進事件的情況。TOPick翻查資料得知，除了上述店舖，本港大型連鎖超市及網購平台等亦有售賣這款鴨血。

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責任編輯：羅嘉欣

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