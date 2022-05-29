【中醫藥發展】浸大與華潤創業展開5年合作　冀推動中醫藥現代化和國際化

▲ 浸大校長衞炳江（左）和華創董事長及首席執行官陳鷹（右）簽署備忘錄和意向書。（浸大提供）

香港浸會大學與華潤創業有限公司簽署合作備忘錄，展開5年合作，將探討在智慧中醫、中藥現代化研發，以及中醫中藥知識產權的交流合作。雙方亦簽訂意向書，探討成立「浸大-華潤智慧中醫聯合創新中心」。

浸大與華創於5月26日簽署合作備忘錄，旨在利用香港作為國家對外溝通聯繫的視窗和橋樑，共同促進中醫藥的標準化、現代化和科學化，讓中醫更加廣泛地為國際社會接受。在5年的合作期內，浸大將利用學術及科研資源，及相關的教育、研發、醫療機構等網絡推展相關合作；而華創將投入5,000萬資金，並提供行業需求及知識、產業資源及管理經驗。

另外，根據備忘錄合作框架下簽訂的意向書，雙方將探討共同建立「浸大-華潤智慧中醫聯合創新中心」，以進行相關的合作研究、技術開發、應用及商業化，並推動中醫藥數碼化、標準化和國際化。日後雙方將就個別中醫中藥專項合作進行討論並達成協議，由浸大中醫藥學院及華潤科學技術研究院負責執行。

浸大校長衞炳江表示，浸大在提供中醫藥臨床服務方面擁有豐富經驗；研究方面，校方更運用大數據，建立完備的現代中醫藥知識庫，將傳統智慧結合人工智能，拓展中醫藥知識及科技前沿，相信以浸大的獨特優勢，結合華創的行業知識、產業資源和市場觸覺，能進一步推動中醫藥標準化和全球化。



華創董事長及首席執行官陳鷹則說，華創將在香港成立華潤科學技術研究院，持續與海內外各高校、科研機構一起建立聯合研究中心，積極把握創新科技的發展機遇，建立高端科研人才機制，吸納海外及本地的科技領軍人才。

▲ 出席儀式的代表包括（左起）浸大校董會暨諮議會副主席潘偉賢、全國人民大代表兼浸大榮譽大學院士李應生、浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁、浸大校長衞炳江、華創董事長及首席執行官陳鷹、創新及科技局副局長鍾偉強、香港科技園公司主席查毅超，以及以網上形式出席的浸大中醫藥學院院長呂愛平。（浸大提供）

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責任編輯：黃悅晴