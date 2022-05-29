【好人好事】視障男士港鐵站遭扶手香口膠黏手　感徬徨幸獲好心途人助解困

▲ 好心途人港鐵站助視障途人解困。

視障人士出行有時或會遇上不便，如目睹不妨關心對方。最近有網民表示，在港鐵站見到一位視障人士落樓梯, 除了用白杖之外，亦扶著扶手慢慢走下去。期間網民發現該位視障者的手，被扶手上的香口膠黏著，十分困擾。好心的網民遂上前為對方清理，事後在網上憶述事件時，並批評有人把香口膠黏在扶手的行為。

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有網民周五（27日）在「香港討論區」以《而家D人咁唔衞生...》為題發帖，指自己當日早上前往港鐵站時，見到一位視障人士邊用白杖，邊扶著扶手慢慢下樓梯。

正當網民思考著是否應扶著他下樓梯， 突然間見到他的一隻手不太自然，好像有異物黏著手，並揮動該隻手。網民才發現他的手上黏著一塊貼在扶手位置的香口膠，並留意到對方有點害怕。好心的網民於是上前為他解困：

睇佢個樣似係唔知係啲咩痴住隻手所以有DD（啲啲）驚，幸好唔算太多人可以幫佢慢慢處理舊香口膠，我比左（咗）張濕紙巾同佢抹下手再比埋淨低個幾張濕紙巾。

發帖網民批評部分市民欠缺衞生意識，又表示不理解為何會在扶手上出現香口膠：

真係唔多明點解而家D（啲）人仍然咁唔衞生，而家已經戴住口罩，理論上你都唔會係街度冇啦啦除低個口罩再痴舊香口膠/吐香口膠落地啦。

網民又表示，這種行為不僅會影響視障者，也會影響小朋友或行動不便的人士，直言「真係估唔到呢個年代仍然有人係咁唔衞生囉！」

帖文引來其他網民留言，有人讚「樓主多多有好人」，也有網民同樣批評這種行為：「啲人真係好衰」、「有D人就係咁冇公德心，衰格！」

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責任編輯：羅嘉欣