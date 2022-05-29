【檢測安排】5月24日起入境者抵港後第9天須強制檢測　3歲以下小童登機前毋須核酸檢測

▲ 5月24日起入境者抵港後第9天須強制檢測。（資料圖片）

本港近日疫情回穩，港府今日（29日）公布微調入境人士檢測安排，包括登機前核酸檢測陰性結果證明文件、三歲以下的來港小童無須進行登機前PCR核酸檢測、經香港轉機或過境的旅客無須進行登機前PCR核酸檢測、曾感染新冠肺炎並已康復的來港人士的登機前檢測、入境人士抵港後須額外進行強制檢測等。

登機前核酸檢測陰性結果證明文件



現時來港人士或難以在當地確認進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測的化驗所或醫療機構是否具ISO 15189認證或獲當地政府承認。考慮到這些人士在抵港後仍需進行「檢測待行」並按閉環管理安排到指定檢疫酒店進行強制檢疫，由香港時間6月1日凌晨零時起，來港人士在海外地區或台灣登機，只須出示預定起飛時間前48小時內由化驗所或醫療機構採樣進行的PCR核酸檢測陰性結果證明（登機前48小時核酸檢測證明），而無須出示該化驗所或醫療機構獲ISO 15189認證，或獲所在地方的政府相關主管當局承認或核准的證明文件。

三歲以下的來港小童無須進行登機前PCR核酸檢測



由香港時間6月1日凌晨零時起，曾在海外地區或台灣逗留的3歲以下小童將不必出示登機前48小時核酸檢測證明。然而，小童在抵港後仍須繼續按現行安排接受PCR核酸檢測（一般以糞便樣本作檢測），並在閉環管理下由指定車輛送往指定檢疫酒店接受強制檢疫。

經香港轉機或過境的旅客無須進行登機前PCR核酸檢測



在Omicron變異病毒株初開始在全球迅速蔓延時，為減低輸入風險，政府於去年12月8日開始，規定經香港轉機或過境的旅客亦須在登上來港客機時出示登機前核酸檢測證明。

然而，隨着全球疫情進一步緩和，加上香港國際機場已加強防控措施去盡量分隔於香港轉機或過境的旅客，減低個案輸入社區的風險，政府將由香港時間6月1日凌晨零時起，撤銷經香港轉機或過境的旅客須出示登機前48小時核酸檢測證明的要求。

入境人士抵港後的檢測安排

現時，所有曾在海外地區或台灣逗留的抵港人士，除了在指定檢疫酒店進行強制檢疫期間於抵港第五天進行PCR核酸檢測，不論是否提早完成強制檢疫，亦須於抵港第12天進行PCR核酸檢測。為加強監察從指定檢疫酒店提早完成強制檢疫的抵港人士，盡早發現並隔離感染者，所有在5月24日凌晨零時或以後抵港（即6月1日為抵港第9天）並提早完成強制檢疫的有關人士，須額外於抵港第9天進行強制檢測。

換言之，相關抵港人士如提早完成強制檢疫，除了須在指定檢疫酒店強制檢疫期間每天進行快速抗原測試，以及於抵港第5天進行核酸檢測，他們在提早完成強制檢疫後仍須於抵港第9天及第12天到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構以專業拭子採樣進行強制PCR核酸檢測。

曾感染疫並已康復的來港人士的登機前檢測



部分曾感染新冠肺炎並已康復的人士體內可能仍有殘餘的病毒基因片段，或會於PCR核酸檢測中呈現。政府早前已公布，在一般情況下抵港人士若在香港國際機場「檢測待行」或在指定檢疫酒店進行強制檢疫期間的核酸檢測呈陽性結果但病毒量偏低，而相關抵港人士為90天內曾感染病毒的康復人士，衞生署會參考其核酸檢測結果數據及康復紀錄，考慮是否不界定為確診，並容許該抵港人士繼續留在指定檢疫酒店進行強制檢疫，而無須轉送往社區隔離設施酒店進行強制隔離。



由於上述情況同樣可能於來港人士進行登機前PCR核酸檢測時出現，因此，政府將為曾感染新冠病毒並於近期康復的來港人士提供替代的登機前檢測安排。

由香港時間6月1日凌晨零時起，從海外地區或台灣來港而曾感染病毒的康復人士，如持有以下文件證明其登機來港前14天至90天內曾感染病毒並已康復，以及其登機前24小時內進行的快速抗原測試結果為陰性，亦可例外獲准登機來港：

中文或英文的醫生證明書或有關當局發出的康復紀錄，證明其在登機前的14天至90天內曾感染新冠肺炎並已康復（文件須與到港人士的個人資料相符）；

一份由化驗所或醫療機構發出的中文或英文檢測報告，當中載有相關到港人士姓名（所載姓名須與相關到港人士的有效旅遊證件所示的姓名相符），並顯示以下資料：

（i）相關到港人士已接受新冠肺炎檢測，而檢測樣本是在指明航班的預定起飛時間前24小時內取自相關到港人士的

（ii）對該樣本進行的檢測是快速抗原測試

（iii）相關到港人士的檢測結果呈陰性

如相關檢測報告並非採用中文或英文撰寫或並無載有上述所有資料，則須額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，確認書須載有相關到港人士的姓名（所載姓名須與相關到港人士的有效旅遊證件所示的姓名相符）及上述全部資料，並與檢測報告一併呈交。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩