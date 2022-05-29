【熔斷機制】若航班有未符合登機條件乘客來港　航空公司10天內初犯改為發警告及罰款

▲ 港府今（29日）公布更新熔斷機制的罰則。

港府今（29日）公布更新熔斷機制的罰則，由香港時間6月1日起，如某航班有乘客未能符合登機條件來港而觸及機制，機管局將就10天內首次出現有關情況的航線對該航空公司發出警告並罰款20,000元，不會立刻禁止航線着陸香港5天。

目前如同一班抵港民航客機上有5名或以上的乘客，或全機乘客總數的百分之五或以上乘客經抵港檢測而確診；或有3名或以上的乘客經抵港檢測而確診及該航班容許一名或以上未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下指明條件的乘客登機來港，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天。

港府今更新有關罰則，發言人指，在風險可控的前提下，為促使航空公司盡力查核乘客是否不符合登機條件，同時避免影響航空公司運作及來港人士行程，如某航班有乘客未能符合登機條件來港而觸及機制，機管局將就10天內首次出現有關情況的航線，對該航空公司發出警告並罰款20,000元；如有關航線的航班在10天內再次觸及有關指標，則相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天。如航空公司拒絕支付罰款，則航線第一次觸及有關指標時將按現有安排禁止着陸香港5天。

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責任編輯：黃悅晴