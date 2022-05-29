【Cookies聚會】鄧麗欣區文詩預祝吳雨霏36歲生日 「曲奇」相識20周年楊愛謹繼續無影
娛樂 16:53 2022/05/29
前Cookies成員鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）與區文詩（Angela）向來感情要好，不時相約聚會維繫姊妹情。下月9日36歲生日的Kary，獲兩位好友提早慶祝，她們將當晚聚會相片放到社交平台與眾同樂。
最新影片推介：
相識20周年
相中見三女在Angela的豪宅天台大歎韓式燒烤，整張餐桌擺滿食物，非常豐富。她們一邊曬月光浴，一邊把酒談心，十分寫意。Stephy和Angela為壽星女預備了一個精美蛋糕，素顏上陣的Kary保養得宜，看不出已為兩子的母親。
由Cookies年代至今，不經不覺已相識20年。壽星女Kary在三女中最早成為人母，甚少出來聚會，難怪如此感觸：「我哋唔係成日見，但每一年都記得同我慶祝生日。咁就20年lu，Love my girls。」
▼點擊圖片放大
+8
+7
Kary Miki「緣盡」
而女團另一成員楊愛謹（Miki）一如既往未有現身。自2016年爆出Kary不幸小產後，Kary有感遭人出賣而與Miki「緣盡」，當時Kary曾回應不和傳聞：「我好相信緣份，能夠做到家人同朋友都要講緣份，緣來緣去！」
事隔5年，Miki與Kary去年出席「餅碎」陳素瑩（Gloria）婚宴世紀同場，兩女依舊未有合照，主人家特意安排二人坐到一東一西，避免尷尬。
▼點擊圖片放大
+6
+5
撰文 : TOPick柴犬出動